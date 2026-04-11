Tras el éxito de la misión Artemis II, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el próximo gran objetivo de la exploración espacial será Marte, en un intento por consolidar el liderazgo estadounidense en la carrera espacial.

Donald Trump proyecta el salto hacia Marte. (Foto captura)

El exmandatario destacó los avances logrados con el programa Artemis, impulsado por la NASA, que marcó un paso clave en el regreso del ser humano a misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre.

En ese marco, planteó que la meta a largo plazo debe centrarse en el planeta rojo, retomando una ambición histórica de Estados Unidos que también es compartida por empresas privadas del sector aeroespacial.

La iniciativa no solo apunta a la exploración científica, sino también a fortalecer la presencia estratégica en el espacio en un contexto de competencia global, donde otras potencias avanzan en sus propios programas.

El programa Artemis, que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, es considerado una etapa previa fundamental para futuras misiones a Marte, ya que permitirá probar tecnologías, sistemas de soporte vital y operaciones en entornos complejos.

Especialistas coinciden en que, si bien el objetivo de llegar a Marte sigue siendo desafiante, los avances recientes reactivaron el entusiasmo y colocaron nuevamente a la exploración espacial en el centro de la agenda internacional.

De esta manera, el planteo de Trump refuerza la idea de que la próxima gran frontera de la humanidad podría estar en Marte, en una carrera que combina ciencia, tecnología y geopolítica.