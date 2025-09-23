Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Donald Trump aseguró que el reconocimiento del Estado palestino por parte de algunos países aliados de Estados Unidos constituye un “premio muy alto para los terroristas de Hamas”, responsabilizándolos por los ataques del 7 de octubre y la negativa a liberar rehenes o aceptar un alto el fuego. Entre los países mencionados por el mandatario se encuentran Francia, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal.

El expresidente republicano también apuntó contra el organismo internacional: “Terminé con siete guerras en solo siete meses y la ONU ni siquiera intentó ayudar. Una pena que no lo haya hecho, no recibí ni una llamada para ayudar a terminar esos acuerdos, se frenaron a medio camino”, afirmó.

Trump cuestionó la efectividad de la ONU, señalando que aunque posee un “potencial extraordinario”, no interviene de manera práctica en los conflictos: “Lo único que hacen es escribir cartas, que no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras, se resuelven por acciones”, dijo durante su discurso.

El mandatario remarcó que mientras él estaba ocupado en salvar vidas y negociar acuerdos internacionales, la ONU no estuvo presente para apoyar sus gestiones, generando críticas a la relevancia del organismo frente a crisis bélicas.