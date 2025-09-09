Al menos 21 civiles murieron y otros tantos resultaron heridos en un ataque aéreo ruso contra el pueblo de Yarova, en la región de Donetsk, este de Ucrania. La bomba cayó cuando los habitantes aguardaban para cobrar sus jubilaciones, según denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El mandatario calificó el hecho como un “salvaje ataque ruso” y compartió un video en redes sociales que muestra los cuerpos tendidos en el suelo junto a una camioneta del servicio postal, vehículo habitualmente utilizado para distribuir pensiones en zonas rurales. “El mundo no debe dejar sin una respuesta adecuada este tipo de ataques. Los rusos siguen destruyendo vidas mientras evitan sanciones severas”, expresó.

El gobernador regional, Vadim Filashkin, confirmó que el bombardeo dejó “al menos 21 muertos” y la misma cifra de heridos. “No se trata de una acción militar, sino de puro terrorismo”, fustigó el funcionario local, quien señaló que médicos, rescatistas y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar para asistir a las víctimas.

La aldea de Yarova, que antes de la invasión rusa contaba con unos 1.800 habitantes, se ubica a menos de 10 kilómetros de la línea de frente, lo que la convierte en un blanco vulnerable a los ataques constantes.