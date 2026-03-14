Un adolescente de 15 años terminó hospitalizado tras chocar con su moto

Un siniestro vial ocurrido el viernes por la tarde en el departamento de Albardón dejó como saldo a un adolescente de 15 años herido.

El hecho se produjo en las inmediaciones de la calle Amarfil, a pocos metros de la intersección con Tucumán, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta.

Como consecuencia del impacto, el menor, quien se encontraba al mando del rodado menor, sufrió un traumatismo facial. Debido a sus lesiones, el joven debió ser trasladado de inmediato al hospital departamental, donde recibió la correspondiente asistencia médica.