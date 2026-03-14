Sábado 14 de Marzo
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Policiales > Albardón

Un adolescente de 15 años terminó hospitalizado tras chocar con su moto

El joven sufrió traumatismo facial luego de colisionar en calle Amarfil durante la tarde de este viernes.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
El impacto ocurrió a escasos metros de la calle Tucumán.

Un siniestro vial ocurrido el viernes por la tarde en el departamento de Albardón dejó como saldo a un adolescente de 15 años herido.

El hecho se produjo en las inmediaciones de la calle Amarfil, a pocos metros de la intersección con Tucumán, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta.

Como consecuencia del impacto, el menor, quien se encontraba al mando del rodado menor, sufrió un traumatismo facial. Debido a sus lesiones, el joven debió ser trasladado de inmediato al hospital departamental, donde recibió la correspondiente asistencia médica.

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