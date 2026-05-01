Este viernes, un violento siniestro vial se cobró la vida de un hombre tras un fuerte impacto entre una moto y un auto en las inmediaciones de la Escuela de Arancibia, en Caucete. El fallecido fue identificado con el apellido Ávila.

Según los primeros datos aportados por el periodista Ariel Rodríguez, el hecho se produjo sobre la Ruta 270, en el ingreso al Barrio Municipal. Por motivos que son de investigación, una motocicleta de 110 cc impactó de lleno contra un Ford Fiesta que se disponía a ingresar a la mencionada zona residencial.

La violencia del impacto fue tal que el conductor del rodado menor murió prácticamente en el acto. Al llegar al lugar, el personal policial identificó a la víctima fatal como un hombre de apellido Ávila, oriundo de la zona de Lotes de Álvarez. A pesar de la rápida llegada de las asistencias, los médicos solo pudieron constatar el deceso del motociclista.

Efectivos policiales procedieron de inmediato a acordonar el área para resguardar la escena. Actualmente, se realiza el perímetro de seguridad correspondiente mientras los peritos de Criminalística trabajan para determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades del caso.

El hecho generó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona y los conductores que transitaban por el lugar al momento de la fatalidad. Se esperan mayores datos por parte de la Policía de San Juan.