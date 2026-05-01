La herencia de la expropiación de Aerolíneas Argentinas vuelve a poner en jaque las cuentas nacionales. El fondo Titan Consortium, que cuenta con un fallo favorable en una corte de Columbia por US$390,9 millones, inició procedimientos para ejecutar el embargo de activos soberanos ante la falta de pago por parte del Estado argentino.

El caso, que se remonta a un laudo del CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) en 2019, entró en una fase crítica. Aunque en 2024 la justicia ordinaria de Estados Unidos reconoció la sentencia y ordenó el pago, Argentina lleva 16 meses sin cancelar la deuda, lo que habilitó a los acreedores a buscar bienes ejecutables.

La mira puesta en los bonos Brady

Según advirtió el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, la estrategia de Titan apunta ahora a establecer prioridad sobre otros acreedores. El objetivo principal son los bonos del Tesoro de EE.UU. que funcionan como colateral de los bonos Brady, depositados en el banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Este movimiento complica los planes del Gobierno, que en marzo había acordado utilizar esos mismos fondos para cerrar litigios con los fondos Attestor y Bainbridge (vinculados al default de 2001). La irrupción de Titan genera una nueva disputa por recursos que no alcanzan para cubrir todas las sentencias impagas.

Un acuerdo que se desplomó

A finales de 2024, parecía que el conflicto llegaba a su fin. Argentina y Titan habían negociado términos, condiciones y el monto final de la deuda para evitar nuevas instancias judiciales. Sin embargo, el país cambió su estrategia de defensa y decidió no cancelar la sentencia en los términos acordados.

Ahora, la situación vuelve a la vía de los hechos. Si bien es complejo encontrar activos argentinos en el exterior que no estén protegidos por inmunidad soberana, la presión sobre los depósitos en Nueva York representa un riesgo inminente para la reputación financiera del país en los mercados internacionales.

La causa continúa en los tribunales de Columbia, mientras el Ministerio de Economía deberá definir si persiste en la batalla judicial o busca una nueva instancia de negociación para frenar el avance de los embargos.