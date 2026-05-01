El sueño de volver a ver a la Fórmula 1 en suelo argentino cobró un nuevo impulso. César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), se mostró optimista respecto a las gestiones para recuperar un Gran Premio, aunque advirtió que la competencia internacional es hoy más feroz que nunca.

En diálogo con la prensa, el titular de la entidad que actúa como brazo de la FIA en el país detalló que Argentina ya figura en la lista de espera oficial. "Le pedimos a Stefano Domenicali (CEO de la F1) que nos tuviera presentes y nos dijo que estamos después de cuatro o cinco países", reveló Carman.

El "efecto Colapinto" y el fervor local

Uno de los grandes motores de esta renovada ilusión es el impacto de Franco Colapinto. Carman confesó que se encargó personalmente de enviarle al presidente de la FIA imágenes de la exhibición del joven piloto el pasado domingo, buscando demostrar la pasión única del público local.

“Yo digo que es posible. Cuando los argentinos nos unimos y trabajamos juntos, todo lo podemos lograr”, aseguró el dirigente, apelando a la mística nacional.

Un nuevo estándar de exigencia

Pese al entusiasmo, Carman remarcó que el contexto cambió drásticamente respecto a las épocas de su padre o abuelo al frente del ACA. “Antes llamabas a Bernie Ecclestone y, si estaba todo alineado, te daba el ok. Hoy la competitividad en el mundo por una fecha es inédita”, explicó.

Actualmente, Argentina compite con plazas como Turquía y Sudáfrica. Para estar a la altura, las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan bajo estándares internacionales y con asesoramiento de diseñadores de primer nivel, bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La historia como respaldo

El titular del ACA recordó que el país tiene un peso histórico difícil de ignorar para la categoría reina del automovilismo: “Tenemos historia con Fangio, Froilán González y Reutemann. Fuimos los primeros sudamericanos en el calendario y estuvimos muchos años”.

Con la mirada puesta en el futuro y la infraestructura en proceso de homologación, el automovilismo nacional vuelve a encender los motores con la esperanza de que la bandera a cuadros vuelva a flamear en Argentina en el mediano plazo.