El presidente Javier Milei sumará un nuevo sello a su pasaporte en lo que va del 2026. Tras una cargada agenda que incluyó el informe de gestión de Manuel Adorni y la reciente visita al portaaviones nuclear USS Nimitz en el Atlántico Sur, el mandatario aceptó la invitación para participar de la 29.ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken.

El jefe de Estado disertará el próximo miércoles 6 de mayo en Los Ángeles. En este foro, que congrega a la élite de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas, Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador en EE.UU., Alec Oxenford.

La "Meca de Occidente"

Para el líder libertario, el Instituto Milken es territorio conocido. Ya en 2024 había captado la atención del auditorio al asegurar que "Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente", una premisa que reforzó en 2025 ante representantes de gigantes como JPMorgan, Amazon Web Service, Chevron y Google.

Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, la conferencia busca soluciones a desafíos globales. En ediciones anteriores, el foro contó con oradores de la talla de Bill Clinton y Kristalina Georgieva, lo que resalta la relevancia del escenario donde Milei buscará, una vez más, posicionar al país como destino de inversiones.

El destino predilecto

Este viaje representa el cuarto desplazamiento a los Estados Unidos en lo que va de 2026 y el número 16 desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. La gira llega apenas semanas después de su paso por Miami y Nueva York, donde inauguró la Argentina Week 2026.

La agenda internacional del mandatario sigue mostrando un alineamiento absoluto con la administración de Donald Trump. Cabe recordar que en febrero asistió a la Junta de la Paz en Washington y en marzo lideró en Miami la cumbre “Escudo de las Américas”.

Tras su reciente paso por Israel, donde fue condecorado con la Medalla de Honor, el Presidente vuelve a poner el foco en la captación de capitales extranjeros, sosteniendo que el país está listo para un proceso de convergencia económica con las grandes potencias mundiales.