Momentos de tensión se vivieron el domingo en el barrio Cura Brochero, en Caucete, cuando un adolescente de 14 años fue atacado por un perro en plena vía pública.

Según relataron vecinos de la zona a medios locales, el hecho ocurrió de manera repentina y tomó por sorpresa a los presentes. “Se escucharon gritos y cuando salimos vimos al chico lastimado, estaba muy asustado”, contó uno de los testigos que presenció la escena.

El menor, de apellido Olmos, fue asistido rápidamente por su madre, quien solicitó ayuda y logró que una ambulancia lo trasladara al Hospital Rawson para recibir atención médica.

De acuerdo a la información difundida, el adolescente presentaba una herida cortante en la pierna izquierda producto de la mordedura del animal, lo que generó preocupación entre los vecinos.

“Fue un momento feo, la mamá estaba muy nerviosa, pero por suerte la ambulancia llegó rápido”, agregó otro residente del barrio que se acercó a asistir.

En el hospital, el joven fue atendido por profesionales de la salud, quienes realizaron las curaciones correspondientes y descartaron complicaciones mayores.

Afortunadamente, el adolescente se encuentra fuera de peligro, lo que llevó tranquilidad a su familia y a la comunidad tras el episodio.

Con información de Infocaucete.