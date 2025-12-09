Un adolescente se electrocutó tras tocar un caño de la parada de colectivos

Una situación que pudo haber derivado en una tragedia ocurrió el pasado lunes, cerca de las 22:30, cuando un adolescente fue víctima de una intensa descarga eléctrica en las inmediaciones de una plaza del departamento de Pocito.

El joven, identificado con las iniciales I.B. de 16 años, se encontraba jugando al fútbol con amigos en la plaza del Barrio Quinto Quartel. En el transcurso del juego, la pelota se desplazó hasta quedar retenida bajo una parada de colectivos. Al intentar recuperarla, el adolescente tocó uno de los caños de la estructura y recibió inmediatamente una fuerte descarga eléctrica.

Fuentes policiales informaron que el impacto provocó que I.B. cayera al suelo, causando alarma entre las personas presentes en la zona, quienes escucharon un ruido seguido de un grito. Amigos y testigos del suceso alertaron rápidamente al 911.

Las primeras pesquisas en el lugar revelaron el origen del peligro: un cable suelto tocaba uno de los caños de la estructura y había electrificado toda la parada. Tras el arribo de personal policial y médico, se constató que I.B. se encontraba aturdido pero, afortunadamente, bien de salud. Por precaución y para chequear su estado general, el menor fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

Para remediar la grave irregularidad eléctrica, personal especializado de una contratista de Naturgy se presentó en el sitio para reparar el inconveniente.