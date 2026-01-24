La Vuelta a San Juan 2026 comenzó con un Prólogo condicionado por las inclemencias climáticas, pero que tuvo un claro protagonista en Santa Lucía. Kevin “Flechita” Castro se quedó con el triunfo en la prueba inicial y se convirtió en el primer líder de la competencia, tras completar la única vuelta prevista en una jornada marcada por la lluvia y el calor.

El ciclista de Rawson, representante de la Fundación Diverbool, mostró solidez desde el inicio y logró imponerse en una definición ajustada. Completó la única vuelta prevista y cruzó la línea de meta en la intersección de Calle Colón y Tomás Edison, en asegurándose la malla de líder de la clasificación general individual de cara a la primera etapa. Con la caída de la bandera a cuadros, Castro selló una victoria que lo posiciona como uno de los nombres fuertes de la edición 2026.

El segundo lugar quedó en manos de Tomás Moyano, del equipo Municipalidad de Santa Lucía, quien también tuvo una destacada actuación en el Prólogo. En tanto, el tercer puesto del podio fue para Gerardo Tivani, representante de la Municipalidad de Pocito, completando un podio con fuerte presencia local.

Pese al escenario climático adverso, el público sanjuanino acompañó el inicio de la tradicional competencia ciclística. Vecinos y fanáticos del deporte se ubicaron a lo largo del circuito para alentar a los corredores en una noche en la que la lluvia obligó a realizar modificaciones en el desarrollo del Prólogo, aunque no impidió que la prueba se disputara ni que el espectáculo se viviera con intensidad.

Así, Kevin Castro se fue a descansar como líder de la Vuelta a San Juan 2026, luciendo los colores de la Fundación Diverbool y consolidándose como uno de los nombres a seguir en esta edición. Este sábado, el ciclista defenderá la malla líder en la primera etapa, en una competencia que promete intensidad y protagonismo sanjuanino desde el inicio.