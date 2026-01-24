Una intensa lluvia y caída de granizo sorprendió la noche del viernes 23 de enero a los sanjuaninos y se hizo sentir en distintos puntos de la provincia. El fenómeno climático se produjo en el marco de una alerta amarilla emitida por la Dirección de Protección Civil, que había anticipado tormentas para la tarde y noche de la jornada.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 21 horas y afectaron al Gran San Juan y a otros departamentos. Se trató de la segunda lluvia registrada en la semana, luego de las tormentas del jueves 22 de enero, tal como habían pronosticado los organismos oficiales. En Rawson y La Bebida, en Rivadavia, se registró caída de granizo.

El granizo cayó en el departamento Rawson y en La Bebida.

Según el parte difundido, las tormentas podían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y abundante agua en cortos períodos. Los valores estimados de precipitación acumulada se ubicaban entre los 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Desde Protección Civil se había advertido que el fenómeno alcanzaría zonas de precordillera y a los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda. En algunos sectores, las lluvias se presentaron con intensidad variable y episodios localmente fuertes.

Tras las precipitaciones, el organismo recordó a la población que ante cualquier situación de emergencia se debe comunicar al 103 o al 911. También reiteró recomendaciones preventivas, como evitar circular por calles anegadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar luego de una tarde y noche marcadas por la lluvia y la inestabilidad en gran parte del territorio sanjuanino.