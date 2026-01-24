Ni la lluvia, ni el viento pudieron frenar al imparable joven rawsino en el prólogo de la Vuelta de San Juan. Kevin Castro fue el gran ganador de la primera jornada de la competencia desarrollada principalmente en Santa Lucía y no solo esto, también lidera la clasificación general individual.

Tras la exigente prueba, el corredor puesto con la casaca 142, expresó sus primeras palabras, con el cuerpo cansado pero cargado de emociones: “muy contento por esta manera. Venimos preparando mucho esta vuelta. Creo que llegamos en buena forma. Así que empezar de esta manera me pone muy contento y bueno, muy motivado para lo que viene con el equipo”, dijo “Flechita” quien a último momento tuvo que cambiar de rodado y usar la de su padre.

“Estuvimos pasando malos ratos ahí, pero bueno, pudimos solucionarlo, gracias a Dios. Tenía esta bici a mano que es de mi viejo. Así que bueno" y el ganador de 26 años de edad, se quedó sin más palabras por la enorme alegría contenida después de tanto sacrificio sobre el asfalto en una jornada extenuante.

Con el temporal que tuvo a rabiar a todos los competidores, la organización de la carrera tuvo que modificar el formato, el “Flechita” pedaleó con todo y demostró su potencia y habilidad técnica.

La etapa de “El Prólogo” se definió en un circuito de 7,6 kilómetros (reducido de tres giros a solo uno para la final). En estas condiciones, más la ruta que estaba desafiante por la lluvia, Castro se impuso en un embalaje electrizante, superando a ciclistas de renombre y asegurando el primer puesto de la clasificación general. Esta posición le permitirá largar mañana en la primera etapa con la malla líder.

Acompañado por su familia, para Kevin “es un pilar fundamental, que está siempre para lo que necesito. Igual que mi viejo, están siempre al pie del cañón, así que le dedico ésta carrera especialmente para ellos, para mis hermanos, mi abuela y bueno, para todo el equipo que hoy confió en mí”, expresó Kevin ante el móvil de Radio La Voz.

Por las vicisitudes que tuvo el equipo de “Flechita” con la rotura de la bicicleta, su padre Alberto Castro, explicó cómo tomaron la crucial decisión de cambiar de rodado en el momento justo: “se le rompió la horquilla esta mañana y bueno, me llamó como a las 8 de la mañana que quería ocupar mi bici. Le dije bueno, pero esa gana, no va a andar atrás así que, menos mal que me hizo caso”, contó el famoso “Flecha” Castro con una sonrisa de oreja a oreja.

Las posiciones actuales resultaron como ganador y líder de clasificación general individual, Kevin del equipo Diberbool. En segundo lugar Tomás Moyano, del equipo Municipalidad de Santa Lucia y tercer puesto para Gerardo Tivani, del equipo Municipalidad de Pocito.

La etapa 1 iniciará este sábado -la concentración será a las 14:15 hs.- desde la Plaza 25 de Mayo. El circuito incluirá las localidades de Capital, Sarmiento y Albardón hasta culminar en el Estadio Cantoni.