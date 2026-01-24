La Libertad Avanza San Juan realizó su primera reunión política del año, marcando el inicio formal del trabajo político en la provincia de cara a los desafíos que se vienen. El encuentro tuvo lugar en una quinta del departamento Rawson y fue encabezado por el diputado nacional y líder del espacio, José Peluc.

Participaron de la reunión el senador Bruno Olivera, el diputado nacional Abel Chiconi, concejales departamentales, directores de organismos nacionales, referentes de distintos espacios liberales y militantes. Entre los sectores presentes estuvieron La Libertad Avanza, ADN representada por Martin Turcuman, Partido Libertario con Yolanda Aguero, Ideas de la Libertad con Carlos Montiveros, Agrupación Las Fuerzas del Cielo con Mahoor Caparros, y el sector de Patricia Bulrich con Maria Eugenia Raverta. También se esperaba la participación del Partido Demócrata, representado por Victoria García.

Publicidad

José Peluc encabezó la reunión para consolidar el espacio en la provincia.

Durante su intervención, Peluc destacó la identidad y el rumbo del espacio: “Quien gobierna distinto al presidente Javier Milei no puede estar con nosotros”, y subrayó que quienes no estén alineados con el presidente no forman parte del proyecto liberal.

El referente enfatizó la preparación política ante los próximos cambios: “Tenemos que estar preparados para lo que se viene en cuanto al sistema electoral en San Juan”, y afirmó que el espacio atraviesa su mejor momento: “Estamos en el mejor momento de nuestra historia, al igual que el presidente Javier Milei, y esto va a seguir creciendo”.

Publicidad

Además, Peluc remarcó la necesidad de fortalecer el armado político provincial: “De este grupo de personas deben salir los mejores hombres y mujeres para representar este espacio, y todos aquellos que se quieran sumar. Acá todos pueden sumarse”. Por último, reafirmó el alineamiento nacional: “Este espacio siempre va a respetar los lineamientos nacionales. Vamos a estar en contacto permanente con Karina Milei”.

El encuentro concluyó con un llamado a dejar de lado las diferencias internas y a trabajar de manera organizada para consolidar el proyecto liberal en San Juan.