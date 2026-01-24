La primera etapa de la Vuelta San Juan 2026 se disputará este sábado 24 de enero, con un recorrido de 138,5 km que atravesará los departamentos de Capital, Sarmiento y Albardón. Tras el prólogo disputado en Santa Lucía, Kevín “Flechita” Cortez, de la Fundación Diverbool, llevará la malla líder y defenderá la posición obtenida.

La concentración se realizará en la Plaza 25 de Mayo, Capital, a las 14:15 horas, mientras que la largada está prevista para las 15:30 horas en el mismo lugar. La meta estará ubicada frente al Estadio Aldo Cantoni, Capital.

El recorrido comenzará por calle Mendoza al sur hasta el cruce con la avenida Circunvalación, iniciando así el tren controlado de aproximadamente 2 km desde el KM0 oficial. Los ciclistas continuarán por calle Mendoza hacia Calle 5, empalmando con avenida Joaquín Uñac hasta Calle 11 en Pocito, para luego dirigirse al este hacia la Ruta 40. La etapa seguirá hacia el sur hasta Ruta 295 en Sarmiento, luego al este por Ruta 246 y al norte por calle La Plata.

El trayecto incluirá pasos por calle Rawson en San Martín, calle Nacional y calle Aguilera en Angaco, hasta llegar a Albardón por calle Sarmiento. Desde allí, los corredores volverán a Ruta 40, descenderán hacia avenida Circunvalación y finalizarán en avenida Ignacio de la Roza, para finalmente llegar a la línea de meta frente al Estadio Aldo Cantoni, en Capital.

Durante la competencia se implementarán cortes totales desde las 14:00 hasta las 17:30 horas en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Además, se realizarán cortes transversales intermitentes a lo largo del recorrido.