El sarro es uno de los problemas más comunes en los baños. Se forma por la evaporación del agua dura, que contiene altos niveles de minerales disueltos, principalmente calcio y magnesio. Cuando el agua se seca sobre superficies metálicas, estos minerales quedan adheridos y generan depósitos blanquecinos o amarillentos que, con el tiempo, pueden endurecerse y obstruir el flujo de agua.

El ácido cítrico en polvo es una de las mejores alternativas para eliminar el sarro.

Para eliminarlo de manera sencilla y efectiva, una de las mejores alternativas es el ácido cítrico en polvo. Este producto, además de no tener un olor fuerte, es fácil de manipular y altamente eficaz para disolver los depósitos minerales.

El procedimiento es simple: disolver entre dos y tres cucharadas soperas de ácido cítrico en aproximadamente un litro de agua caliente. Es importante colocar primero el agua y luego el polvo para evitar salpicaduras. Una vez preparada la mezcla, se aplica sobre la canilla o superficie afectada y se deja actuar durante varias horas, incluso toda la noche si el sarro está muy incrustado.

Al día siguiente, se recomienda frotar con un cepillo para remover los restos y enjuagar con abundante agua caliente. En casos de manchas persistentes, el proceso puede repetirse.

Otra opción casera es utilizar jugo de limón, que contiene ácido cítrico natural. Basta con frotar media pieza directamente sobre la mancha y dejar actuar unos minutos antes de enjuagar. El vinagre, que contiene ácido acético, también resulta útil para limpiezas rápidas, aunque su olor suele ser más fuerte y su concentración menor.

Es importante tener en cuenta que estos productos ácidos no deben aplicarse sobre piedras naturales como mármol o travertino, ya que pueden dañar o opacar la superficie. En esos casos, se aconseja probar primero en una zona pequeña o evitar su uso.