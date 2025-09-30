En las últimas horas, la presencia de un jet estadounidense en la Pampa de El Leoncito, Calingasta, generó sorpresa entre los vecinos y el personal del área. Según pudo conocer Radio Manantial, la aeronave transportó a una comisión avanzada de la Embajada de Estados Unidos, que supervisa proyectos de cooperación con el Complejo Astronómico El Leoncito (Casleo).

La llegada del jet Aguila 5 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue autorizada por las autoridades aeronáuticas, aunque el predio de El Leoncito es de propiedad privada. Hasta el momento, no se confirmaron públicamente los detalles de la agenda de los funcionarios norteamericanos ni los objetivos específicos de la visita.

La presencia de la delegación coincide con la preparación de la próxima visita del embajador estadounidense Marc Robert Stanley a la región, que ya estuvo en El Leoncito en mayo de 2024, cuando firmó un acuerdo de cooperación con el Gobierno de San Juan.

Los integrantes de la comisión se desplazaron hacia la zona donde está emplazado el radiotelescopio CART, mientras autoridades locales, como el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, confirmaron que habían sido informados de manera extraoficial sobre el arribo del avión. El personal del Cesco también se enteró del aterrizaje al momento de su llegada.

La supervisión de la delegación estadounidense se vincula con proyectos de cooperación científica y tecnológica en el área de observatorios, un hecho que despierta interés en torno al futuro del radiotelescopio chino instalado en la zona.