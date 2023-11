En las elecciones en el Foro de Abogados de San Juan, que se harán el próximo 23 de noviembre, se enfrentan el oficialismo, encabezado por el actual presidente Marcelo Álvarez, y la oposición, encarnado por Franco Montes. Previo a los comicios, este miércoles 15 se llevó adelante el debate entre los dos candidatos a presidente, en el que se cruzaron por la posibilidad de colocar un cupo de mujeres a las ternas en las que se eligen cargos en la Justicia. Esto después de que la ministra de la Corte, Adriana García Nieto, se mostrara a favor de llevar adelante este tipo de acciones para “romper el techo de cristal”.

El debate entre el candidato de “Unidos por el Foro”, Álvarez, y el de “Abogacía Activa”, Montes, estuvo estructurado en seis ejes temáticos. Uno de ellos fue el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en el que ambos coincidieron en que es necesario generar un sistema de elección más justo y objetivo. Sin embargo, luego de que la desigualdad de las mujeres en las ternas de la Justicia viera la luz gracias a DIARIO HUARPE, este tema fue tratado en el tópico. El oficialista está a favor de generar ternas con cupo femenino, mientras que el opositor no.

Álvarez planteó la necesidad de que haya un cupo de mujeres en las ternas para que sí o sí formen parte de la elección de los cargos en la Justicia. “Es necesario plantear la necesidad de que haya participación indispensable en las ternas, que haya un cupo. No sé si es que haya una exclusividad, pero sí es importante que haya un cupo”, dijo a este medio.

En contrapartida, para Montes lo importante siempre es el mérito para formar parte de un cargo. Según indicó, es indispensable que haya un concurso de antecedentes y de oposición, para que las mujeres tengan posibilidades sinceras de ser parte de la Justicia. “Es hasta discriminatorio, si no hay más mujeres ocupando cargos importantes es porque hay una decisión política, no por capacidad. Hay mujeres totalmente capacitadas y se presentaron y no fueron elegidas. No hay que cambiar el eje del debate. Soy un defensor del mérito, y a las mujeres les sobra mérito para estar donde están”, aseguró el letrado.

Esta discusión se da luego de que se diera a luz la desigualdad de género en la elección de los miembros de las ternas que el Consejo de la Magistratura presentó con el objetivo de cubrir los 14 cargos de la Justicia. En este marco, la cortista García Nieto propuso generar acciones concretas, como concursos solo de mujeres, para contribuir a la paridad de género.

Una elección más transparente

Tanto Álvarez como Montes marcaron la necesidad de que haya un proceso más objetivo y transparente, con concursos de oposición y antecedentes. Todo esto para que la elección de ternados no se haga por posición personal de cada miembro del Consejo de la Magistratura.

Enfrentamiento por la política partidaria dentro del Foro

En el marco del debate, Montes acusó a Álvarez de defender los intereses del gobierno actual. Pero el actual presidente se defendió y aseguró que no tiene ningún tipo de militancia política, y redobló la apuesta: “Yo no fui candidato a intendente como vos si lo fuiste hace seis meses”.

Cabe aclarar que Montes formó parte de la lista de candidatos del referente del PRO, Eduardo Cáceres, en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo. Puntualmente compitió en Capital.

Las elecciones en el Foro de Abogados se hacen el próximo 23 de noviembre.