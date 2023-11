En las ternas para cubrir los lugares de mayor jerarquía en la Justicia de San Juan, como lo son juez de Cámara de Apelación Civil y juez del Tribunal de Impugnación, no hay candidatas mujeres. En un contexto en el cual el techo de cristal cada vez es más evidente, DIARIO HUARPE, habló con la vicepresidenta del Foro de Abogados, Sofía Lloveras; con la presidenta del Colegio de Magistrados, la jueza Ana Lía Larrea; con el presidente del Consejo de Fiscales, Asesores Letrados y Funcionaros (Confias), el fiscal Fabrizio Medici; y el presidente del Consejo Provincial de Diversidad, Lautaro Castro. Los referentes, en mayor o en menor medida, acordaron en una realidad: la paridad de género solo se cumple en algunos fueros o cargos del Poder Judicial. Por eso, pidieron más mujeres en más puestos de poder.

Lloveras, quien es reconocida por su militancia feminista, indicó que la situación de la desigualdad de género en las ternas fue advertida, dado que notó que había muchas mujeres inscriptas a comparación de la cantidad de candidatas, sobre todo en los cargos de poder. En este marco, dijo que la razón por la cual actualmente no hay más personas de género femenino en los puestos jerárquicos es por la misma cultura patriarcal que impide el ascenso de las mujeres.

Sofía Lloveras, del Foro de Abogados. Foto: Archivo Diario Huarpe.

“Necesitamos una ley de paridad que se refleje en los cargos de funcionarios. No me alcanza que haya más cantidad de mujeres en los lugares de menor jerarquía si después se les dificultan los ascensos, los accesos a las ternas. Si la paridad no se ve reflejada en los puestos de poder, no es paridad”, indicó la presidenta del Foro de Abogados.