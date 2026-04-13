Un conductor protagonizó un siniestro vial en el departamento Caucete, luego de perder el control de su vehículo y terminar dentro de un desagüe. El hecho ocurrió en la mañana de este domingo y, pese a la espectacularidad del episodio, no se registraron personas heridas.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 7.07 horas en la intersección de calles La Plata y Rastreador Calívar. Personal de la Comisaría 37°, a cargo del comisario Lic. Edgar Esteban Echavarría, fue comisionado al lugar por el operador del sistema de emergencias.

El conductor del auto salió por sus propios medios del rodado, pero quedó a los pocos metros sin recordar nada.

Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil marca Citroën, modelo C4, de color blanco, se encontraba dentro de un desagüe, a unos 100 metros al norte de calle Calívar, sobre el costado oeste de calle La Plata. El rodado estaba sin ocupantes en su interior.

A pocos metros del vehículo, los uniformados encontraron al conductor, de apellido Barrera, quien se encontraba sentado sobre la calzada. Según indicaron, el hombre se hallaba en aparente buen estado de salud y no presentaba lesiones visibles. Sin embargo, al ser consultado sobre lo sucedido, manifestó no recordar cómo había llegado al lugar ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Ante la situación, se solicitó la presencia de personal de Bomberos del Destacamento N° 5 de Caucete, quienes arribaron en un móvil Ford Cargo, a cargo del cabo Pedro Cabrera. Los efectivos realizaron tareas preventivas para verificar la instalación de GNC del vehículo y descartar posibles pérdidas de combustible, con el objetivo de resguardar la seguridad en la zona.

Posteriormente, se dio intervención al ayudante fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, Agustín Mendoza, quien fue interiorizado de lo ocurrido. El funcionario judicial dispuso que no correspondía la intervención del sistema acusatorio, debido a que no hubo terceros involucrados ni personas con lesiones de gravedad.

Con la colaboración de vecinos del sector, el vehículo fue retirado del interior del desagüe y luego trasladado en grúa a sede policial para las actuaciones correspondientes.

En tanto, personal de la División D-7 realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado de 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido. Por este motivo, se labró el acta de infracción N° 609797 por conducir en estado de intoxicación alcohólica.

El hecho dio origen a actuaciones preliminares caratuladas como “vuelco”, con intervención del jefe de la dependencia, mientras se avanzaba en la recopilación de datos para establecer con precisión la mecánica del siniestro.