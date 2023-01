¡Un desastre! La situación que atravesó Lionel Messi en su primer partido del año

En el día de hoy el Paris Saint Germain se enfrentó al Angers y Lionel Messi volvió a ser titular del equipo en su regreso a Francia. El elenco parisino se impuso por 2 a 0 y el segundo tanto lo convirtió el capitán de la Selección Argentina. Sin embargo, Leo vivió un momento único en comparación con el resto de sus compañeros de seleccionado.

El PSG no preparó ningún homenaje para el campeón del mundo en el primer partido que disputó tras consagrarse en Qatar. Al resto de los jugadores de la Selección Argentina los agasajaron en sus respectivos clubes y tuvieron un pequeño gesto junto al público en sus regresos. Pero en el caso del equipo de Messi, la decisión fue no homenajear. Si bien es un equipo francés, no tuvieron ni siquiera un pequeño gesto con su jugador estrella, como si lo tuvo el Olympique de Lyon con Nicolás Tagliafico que había sido recién incorporado al club.

A pesar de los destratos del equipo parisino con Leo Messi, se rumorea que el 10 seguirá en París una temporada más. La única esperanza de que cambie de club es que reciba una oferta para regresar al Barcelona. Ya que necesita mantenerse en la elite para estar en estado para las próximas competiciones con Argentina, que serán eliminatorias y Copa América.

El regreso de Messi a las canchas

El primer partido de Messi con el PSG tras disputar el Mundial de Qatar estuvo a la altura de su actuación el mes pasado. Jugó los 90 minutos y convirtió un gol a los 72. El tanto fue revisado por el VAR, ya que el asistente marcó off side, y fue convalidado.