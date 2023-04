La Justicia sanjuanina recepcionó, en las últimas horas, una denuncia hacia el actual intendente de Santa Lucía y aspirante a una reelección, Juan José Orrego, por utilizar fondos del municipio para llevar adelante su campaña. La presentación fue realizada por Vicente Mut, exintendente y candidato a jefe comunal de la subagrupación Juntos Cambiamos, que encabeza Marcelo Arancibia. Según comentó el denunciante, el hecho puntual es el uso de las pantallas municipales para hacer propaganda políticas para las próximas elecciones, tanto por parte del jefe comunal y como de su hermano, el aspirante a gobernador por Unidos por San Juan, Marcelo Orrego. Sin embargo, a pesar de que este medio pasó por las pantallas y estuvo un tiempo observándolas, no dio cuenta de ninguna publicidad de ese tipo.

DIARIO HUARPE habló con Mut, quien contó que desde hace un tiempo vienen observando que, a través de las pantallas del municipio, ubicadas en los alrededores de la Plaza de Santa Lucía, tanto Juan José como su hermano Marcelo, aspirante a gobernador, pasan diferentes propagandas electorales.

"Las pantallas las paga el municipio, sin embargo, se promueven allí la persona de Marcelo Orrego y la persona de Juan José Orrego, que casualmente son candidatos a gobernador y a intendente. Y eso, en nuestra opinión, es un delito, porque está infringiendo el artículo 261 del Código Penal, que dice que está castigado con 1 a 10 años de prisión", dijo el aspirante de Arancibia en Santa Lucía.

En este sentido, Mut apeló a la pobreza como justificativo para la denuncia. Según dijo, el uso de las pantallas, cuyo funcionamiento cuesta “millones”, es la causa de la desigualdad en el departamento.

“Los dineros públicos no se usan para que la gente de Santa Lucía viva mejor, se usan para cualquier otro beneficio. Esto significa que si hay más del 50% de pobres es porque los funcionarios públicos no invierten el dinero en educación, por ejemplo. En el municipio las maestras cobran $40.000 y los empleados municipales, $22.000. Es trabajo esclavo”, manifestó.

Mut también hizo hincapié en que, conforme lo que cree, en Santa Lucía no se rinden las cuentas del dinero que egresa: "No se emite el boletín oficial todas las semanas. En el boletín oficial, el intendente y los concejales tienen que publicar las ordenanzas y decretos que dicen cuál es la plata del municipio y cómo se gasta. No lo están haciendo".

“Aquí se gasta el dinero en promover personas particulares y no en lo que necesita la gente. Sospechamos hacia dónde va el dinero, porque en coincidencia que quien gasta los dineros no viene de cuenta, ya la vez hay pobreza, y si la primera causa de pobreza es la corrupción, yo creo que aquí tenemos algo importante para denunciar y lo estamos haciendo. Porque hemos elegido defender los intereses de la provincia de Santa Lucía y vamos en muchas circunstancias en la que tratamos de evitar”, cerró el exintendente.

De este modo, la Justicia deberá determinar si lo que manifiesta Mut es verdad y si esas pantallas realmente publicitan la imagen personal del intendente y de su hermano. Sin embargo, DIARIO HUARPE fue hasta el lugar en el que se encuentran las mismas y, a pesar de que pasó un largo rato esperando, no se observó ninguna propaganda política que hiciese referencia a las elecciones.