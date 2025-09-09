En las primeras horas de la madrugada, personal policial y de bomberos intervino ante un incendio de gran magnitud en un edificio situado en la intersección de la Avenida de los Ríos y la Ruta 270, acceso a la ciudad de Caucete.

El hecho fue comunicado a las autoridades aproximadamente a las 4 de la mañana mediante una llamada al servicio de emergencias 911. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el incendio se había originado en la parte posterior de un edificio que alberga un taller mecánico de automóviles. El fuego, que se propagó con rapidez, alcanzó el interior del taller, lo que resultó en la pérdida total de seis vehículos que se encontraban en el lugar para diversos trámites y reparaciones. Entre los automóviles consumidos completamente se identificaron modelos como Volkswagen Vento y Ford Orion, de mediana categoría y de carácter usado.

El trabajo del cuerpo de bomberos se desarrolló de manera ardua para controlar las llamas, tarea que requirió el refuerzo de dotaciones de localidades aledañas al departamento, ya que una sola unidad no fue suficiente. Afortunadamente, se logró sofocar el incendio, aunque las tareas de remoción y revisión continuaban en el lugar.

Un aspecto positivo destacado fue que no se lamentaron víctimas fatales. Un empleado de 26 años, que se encontraba a cargo del cuidado de las instalaciones, logró evacuar a tiempo y fue quien realizó el llamado inicial a los servicios de emergencia.

La causa que dio origen al siniestro se desconoce hasta el momento y queda sujeta a la investigación pericial que realizarán los bomberos.