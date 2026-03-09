Un fuerte sismo despertó a los sanjuaninos en la madrugada de este lunes

El lunes 9 de marzo comenzó con una fuerte sacudida en la provincia de San Juan. A las 3.10 de la madrugada, un sismo de magnitud considerable despertó a los sanjuaninos, generando alarma en plena madrugada.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.2 y su epicentro se localizó en el departamento de Calingasta, precisamente a 99 kilómetros de la Ciudad de San Juan. El organismo también precisó que el fenómeno ocurrió a solo 20 kilómetros de la localidad de Barreal.

A pesar de no ser un sismo superficial —registró una profundidad de 128 kilómetros—, su magnitud relativamente alta permitió que fuera claramente perceptible en gran parte del Gran San Juan, sorprendiendo a la población en las primeras horas del día. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas.