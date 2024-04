Un hombre acosó a una estrella de UFC y es viral: “Decía que yo era su esposa”

Semanas atrás, una peleadora reconocida de UFC experimentó un hecho inusual e inesperado. Cabe destacar que la vida de un atleta profesional es un verdadero torbellino. Más allá de los reflectores y la fama, ser una figura pública se convierte en parte integral de su día a día Amanda Ribas, con cinco años en el mundo de las MMA bajo el auspicio de la UFC, ha experimentado un suceso que no ha pasado desapercibido.

Durante la semana previa a su última pelea en UFC Vegas 89, Amanda Ribas, de 30 años, se vio envuelta en un incidente peculiar en Las Vegas. Esto, debido a que un presunto admirador ucraniano intentó acercarse a ella, alegando que se habían conocido durante la semana de peleas de UFC 251 cuando la mujer de Peso Mosca y Peso Paja se enfrentaría ante Paige VanZant. Según el individuo, había quedado hipnotizado por la brasileña desde entonces.

Las palabras de la estrella de UFC

Amanda Ribas compartió en Ag. Luchar detalles sobre el encuentro: “No recuerdo su nombre, pero era un tipo un poco loco. El primer día llegué al hotel (normalmente los aficionados están ahí para firmar algo, tomarnos una foto), pero este ciudadano estaba un poco loco. Siguió gritando: 'Hermosa, hermosa, hermosa'. Ese mismo día, el chico de recepción llamó a mi habitación y dijo: 'Amanda, Alex está aquí y quiere subir'. Excepto que Alex es el nombre de mi manager. Dije: 'Oye, el sensei está aquí ahora'. Él fue y dijo un apellido loco, yo dije: 'No lo sé'. Pensé que eso era un poco extraño”.

“Al día siguiente, cuando llegamos nuevamente a la recepción, el joven estaba esperando. Pero él dijo que quería hablar conmigo y yo le dije que por el momento no podía. Habló con mi padre, le entregó una carta, una pulsera y un osito de peluche. Hasta aquí todo normal, porque es algo que pasa. Incluso me gusta, me encanta recibir regalos. Luego leí en la carta que estaba enamorado de mí desde 2020, que me conoció en Abu Dhabi”, continuó explicando Amanda.

Por otra parte, Ribas también agregó: “Fuimos a investigar un poco. Este joven, en su red social, había escrito que yo era su esposa, que vivía en tal país y se iba a mudar a mi ciudad natal Varginha, Minas Gerais, Brasil. Había una foto de un osito de peluche, todos en mi familia decían: 'Este es Marcelo, este es Arthur, esta es Mirelly, esta es Amanda, mi esposa'. Tenía un negocio loco”.

“El otro día este ciudadano consiguió entrar en el PI, no sé cómo, y le decía a la gente que yo era su mujer. Mi manager Alex Davis se enteró primero y luego me lo contó. Luego avisó a UFC y me dejaron un guardia de seguridad las 24 horas del día para estar aún más protegida. Para terminar esta semana que empecé soltera, 'salí', me 'comprometí' y 'me casé', también me 'separé', porque investigaron y vieron que había publicado en sus redes sociales que viaja a otra ciudad, que estábamos separados, pero que me deseaba toda la suerte del mundo. Fue la 'relación' más inesperada que he tenido”, sentenció Ribas.