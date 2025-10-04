Publicidad
Policiales > Flagrancia

Un hombre quedó detenido por la policía por robar un ventilador en Rawson

Un hombre de 23 años fue detenido por la Policía luego de ingresar a una vivienda de Rawson y sustraer un ventilador. El procedimiento se realizó en flagrancia y el acusado quedó a disposición de la justicia

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El sospechoso ingresó al domicilio de la víctima y sustrajo un ventilador, que fue encontrado en la vía pública. (Foto gentileza Policía de San Juan)

Un robo a una vivienda terminó con un detenido en Rawson. La Comisaría 29° informó que el pasado 30 de septiembre de 2025, fue detenido Flores Alexander Ariel, de 23 años, por el delito de Robo Agravado por Escalamiento en perjuicio de Brizuela Mariela Edith, de 52 años.

Según el reporte policial, el sospechoso ingresó al domicilio de la víctima y sustrajo un ventilador, que luego fue hallado en la vía pública. Los efectivos aprehendieron a Flores al salir de la vivienda, y la víctima reconoció el objeto como de su propiedad.

El fiscal de flagrancia, Dr. Jorge Salinas, inició el procedimiento especial correspondiente y el acusado quedó detenido a disposición de la justicia. Como parte del operativo, se secuestró el ventilador y continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.

