Un robo a una vivienda terminó con un detenido en Rawson. La Comisaría 29° informó que el pasado 30 de septiembre de 2025, fue detenido Flores Alexander Ariel, de 23 años, por el delito de Robo Agravado por Escalamiento en perjuicio de Brizuela Mariela Edith, de 52 años.

Según el reporte policial, el sospechoso ingresó al domicilio de la víctima y sustrajo un ventilador, que luego fue hallado en la vía pública. Los efectivos aprehendieron a Flores al salir de la vivienda, y la víctima reconoció el objeto como de su propiedad.

El fiscal de flagrancia, Dr. Jorge Salinas, inició el procedimiento especial correspondiente y el acusado quedó detenido a disposición de la justicia. Como parte del operativo, se secuestró el ventilador y continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.