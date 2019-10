Un informe revela que un 70% de las emisiones de CO2 no están sometidas a ningún impuesto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un 70% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía no están sometidas a ningún impuesto, según un informe publicado hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que lamentó que no se utilicen más los gravámenes para luchar contra el cambio climático y la contaminación atmosférica. El organismo destacó que al margen de los combustibles utilizados en el transporte, sólo un 18% del resto de emisiones tiene algún tipo de tasas, mientras que sólo a un 3% se les aplica un impuesto de al menos 30 euros (unos 33 dólares) por tonelada de CO2, que se considera un referente mínimo para compensar el daño medioambiental. Según informó la agencia EFE, el reporte de la OCDE reveló además que solo cuatro de los 44 países analizados en el estudio (Dinamarca, Holanda, Noruega y Suiza) tienen tasas superiores a esos 30 euros para las emisiones que se producen fuera del transporte. Y recordó en el documento que "el combustible de los aviones y de los barcos, cuando se utiliza para el transporte internacional, no está sometido a ningún impuesto pese a que esas actividades contribuyen de forma relevante al cambio climático". El carbón, que es responsable de la mitad de las emisiones, está sometido a una fiscalidad prácticamente nula (0,73 euros/0,80 dólares por tonelada de CO2, de media). La gasolina es, con diferencia, el combustible fósil sujeto a una mayor imposición, de 85,83 euros por tonelada (94,5 dólares), seguido del diésel (73,76 euros/81,2 dólares) y, a muy gran distancia, del gas licuado de petróleo (11,12 euros/12,2 dólares) y del gas natural (5,26 euros/5,79 dólares). Los autores del informe destacaron que el pasado año las emisiones globales de CO2 aumentaron un 1,8% a un máximo histórico, una evolución que está en contradicción con el objetivo de una profunda reducción fijado en los Acuerdos de París. Si la carga fiscal total por las emisiones de CO2 se fijara en 30 euros por tonelada, eso permitiría generar alrededor del 1% del producto interior bruto (PIB) en estos 44 países.