Un matrimonio de jubilados terminó hospitalizado tras ser chocados por un auto

Un fuerte impacto sacudió la mañana dominical en Rivadavia cuando una pareja de 71 años resultó víctima de un siniestro vial. Mientras la provincia vivía la jornada del IRONMAN, Nancy Navas y Alberto Agüero cruzaban la intersección de Rastreador Calivar y Periodistas Argentinos cuando fueron embestidos por un Toyota Corolla.

El automóvil era guiado por Jorge Alberto Caballero, quien transitaba por Calivar con dirección de Norte a Sur cuando se produjo la colisión al llegar a la esquina mencionada.

La situación revistió gravedad inmediata, especialmente para Agüero. Según miembros de la Policía, el hombre fue llevado inconsciente al Hospital Rawson debido a que, a simple vista, presentaba un corte en su cabeza.

Navas también fue derivada al mismo centro de salud para recibir una mejor atención médica. En el lugar del hecho trabajó el personal de la Comisaría 13ra junto con la UFI Delitos Especiales que se encontraba de turno. Finalmente, se comunicó que ambos pacientes estarían fuera de peligro tras ser atendidos en el nosocomio.