La relación financiera entre San Juan y el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más tensos por la millonaria deuda vinculada a fondos habitacionales. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que la Provincia analiza avanzar judicialmente contra Nación por los recursos comprometidos y nunca transferidos para el área de viviendas.

“Seguro que vamos a litigar”, lanzó el funcionario al referirse al reclamo que mantiene abierta la gestión provincial por fondos adeudados al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Según detalló, la deuda original asciende a $58.000 millones, aunque la Nación solo reconoció una parte y, aun así, prácticamente no cumplió con los pagos.

“Llevamos dos años y medio que no hemos recibido casi nada. Seguimos pidiendo y seguimos trabajando”, afirmó Perea en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV. El ministro explicó que, del total reclamado, Nación se comprometió a enviar $11.000 millones, pero hasta el momento apenas llegaron $2.000 millones.

Según contó Perea, el conflicto se profundizó “cuándo Instituto de Vivienda de Nación desapareció. Nosotros el diálogo lo teníamos con ellos y de repente desapareció y fue todo a Economía”, explicó. A partir de allí, sostuvo, comenzó una discusión mucho más compleja y lenta.

El funcionario describió el escenario como una suerte de “borrón y cuenta nueva”, donde la Provincia debió reiniciar las gestiones para intentar recuperar recursos ya comprometidos. En ese contexto, aseguró que el Gobierno sanjuanino mantendrá firme el reclamo.

“Vos tenés que defender lo que es de los sanjuaninos”, expresó Perea al justificar la posibilidad de una presentación judicial. La intención oficial es reclamar no solo el reconocimiento de la deuda, sino también el cumplimiento efectivo de los pagos comprometidos.

Consultado sobre por qué Nación solo reconoció $11.000 millones de los $58.000 millones totales, el ministro indicó que desde Nación argumentaron limitaciones presupuestarias. “Decían: ‘Yo sé que te estoy debiendo esto, pero te puedo dar $11.000 millones y no los $58.000 millones”, relató. Sin embargo, incluso ese compromiso parcial quedó incumplido ya que “sólo llegaron $2.000 millones”.

La falta de fondos impacta directamente en la capacidad de ejecución de políticas habitacionales en San Juan, un área que el Gobierno provincial busca reactivar con nuevos sorteos del IPV y el posible lanzamiento de barrios durante el segundo semestre del año.

Textuales

Fernando Perea / Ministro de Infraestructura