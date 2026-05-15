El Gobierno de San Juan comenzó a delinear dos de las principales apuestas en materia habitacional para la segunda mitad del año: un nuevo sorteo de viviendas del IPV y el regreso de la construcción de barrios en distintos departamentos de la provincia. Así lo confirmó el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, quien aseguró que el objetivo es avanzar con ambas iniciativas durante el segundo semestre.

“La fecha va a ser seguro la segunda mitad del año”, sostuvo el funcionario al referirse al próximo sorteo de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda. Según explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, el mecanismo se nutre de las casas recuperadas por el organismo, ya sea por falta de pago o por situaciones irregulares vinculadas a la documentación de los adjudicatarios.

En ese sentido, indicó que el IPV realiza periódicamente una “recolección” de unidades habitacionales que luego son redistribuidas a través de sorteos públicos. “Cuando queremos largar llegamos a 100 o 150 viviendas repartidas en diferentes departamentos y metemos todo en la bolsa y ya vamos a licitación”, detalló.

Pero además del nuevo sorteo, el ministro puso el foco en otra definición que genera expectativa: la posibilidad de volver a construir barrios en San Juan. “Estamos evaluando si con los fondos que puedan llegar a ingresar podemos lanzar nuevos barrios, empezar a construir nuevos barrios, que era lo que queríamos desde el principio de gestión, pero no podíamos”, afirmó.

Perea reveló que actualmente el Gobierno tiene en carpeta alrededor de 25 barrios para desarrollar en distintas etapas. Sin embargo, aclaró que el avance dependerá directamente de la disponibilidad económica. “Lo importante sería que en el segundo semestre vamos a hablar de barrios. Siempre y cuando esté la plata, vámonos seguro”, remarcó.

El funcionario insistió en que la intención oficial es evitar anuncios apresurados. “No decir por decir y después que no se pueda cumplir”, expresó, al tiempo que señaló que el IPV ya trabaja en la selección de proyectos prioritarios.

Según explicó, existen carpetas y proyectos habitacionales que habían quedado presentados y que ahora están siendo revisados nuevamente por distintas áreas técnicas y legales del organismo. El objetivo es dejar toda la documentación preparada para acelerar los procesos en caso de que lleguen los fondos necesarios.

“Lo que está haciendo hoy el IPV es todo el trabajo de proceso de traspaso de oficina en oficina, el área legal y demás, dejando preparados los contratos para cuando nos bajen la bandera y nos den el OK podamos empezar”, señaló.

Incluso, adelantó que el inicio podría darse de manera gradual. “Tal vez empezaremos con cinco o seis barrios y así sucesivamente”, concluyó el ministro, dejando abierta la puerta a una reactivación progresiva de la obra pública habitacional en la provincia.

Textuales

Fernando Perea / Ministro de Infraestructura