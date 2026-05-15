Este viernes 15 de mayo se desarrolló la segunda jornada de este programa impulsado por el hospital Guillermo Rawson y destinado a profesionales de los Centros de Atención Primaria del Ministerio de Salud. En esta oportunidad, la actividad estuvo dirigida al personal de la Zona Sanitaria I y se llevó a cabo en el salón de actos de la Obra Social Provincia.

La propuesta consiste en capacitaciones orientadas a actualizar conocimientos y protocolos en distintas temáticas de salud, con disertaciones a cargo de profesionales y docentes del hospital Rawson. Entre los temas abordados se destacaron dolor precordial, accidente cerebrovascular, triage para pacientes adultos y pediátricos, emergencias psiquiátricas y abdomen agudo médico versus quirúrgico.

La apertura contó con la presencia del secretario de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Salud, Gastón Jofré; el jefe de Zona Sanitaria I, Andrés Escudero; y el director médico del hospital Rawson, Adrián D’Ovidio.

Durante el acto, Jofré destacó la importancia de estas jornadas para perfeccionar el trabajo médico frente a los constantes avances científicos y tecnológicos. Además, valoró la amplia participación de profesionales, especialmente de departamentos alejados de la provincia.

“Participando y aprendiendo logramos humanizar la atención médica, acercándola a la comunidad y descentralizando el conocimiento desde los hospitales de referencia hacia los centros de atención primaria”, expresó el funcionario.

Por su parte, D’Ovidio explicó que el objetivo principal del programa es fortalecer el vínculo entre los distintos niveles del sistema sanitario provincial.

“Lo que se busca desde el hospital es compartir conocimientos y experiencias con los distintos centros de salud de la provincia. Buscamos afianzar la relación médico-paciente y que la ciudadanía se sienta contenida con nuestro trabajo”, señaló.

El director médico adelantó además que las jornadas continuarán replicándose en todas las zonas sanitarias de San Juan, ya que se trata de “un programa muy ambicioso” que pretende alcanzar a la mayor cantidad posible de integrantes del equipo de salud.

Finalmente, Escudero agradeció al hospital Rawson por la iniciativa y remarcó el valor de generar espacios de intercambio entre profesionales.

“Son conceptos muy valiosos, no solamente desde lo académico, necesarios para la buena atención, sino también para la integración entre todos los niveles del sistema de salud de la provincia. De esta manera aprendemos todos”, concluyó.

