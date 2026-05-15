La localidad de Las Casuarinas en 25 de Mayo atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de un bebé de apenas dos meses ocurrida dentro de una vivienda ubicada sobre Callejón del Bono.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras el pequeño dormía en la casa familiar. De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la madre del niño se encontraba realizando tareas domésticas y, al ir a controlar al bebé, descubrió que el menor se habría ahogado.

En medio de la desesperación, la familia trasladó de urgencia al bebé hasta el hospital departamental de 25 de Mayo. Sin embargo, al llegar al centro de salud, los médicos constataron que el pequeño ya no presentaba signos vitales.

La situación generó escenas de profundo dolor en la guardia del hospital. Según trascendió, la madre sufrió varias descompensaciones y debió recibir asistencia del personal médico.

El caso quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho, aunque las primeras actuaciones apuntan a un accidente doméstico.