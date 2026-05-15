Lo que comenzó como una semana de temperaturas moderadas dará un giro marcado este sábado con el ingreso de un frente frío. Según explicó el meteorólogo Germán Poblete a DIARIO HUARPE, el fenómeno responde a una “profundísima vaguada”, es decir, un valle de aire frío y baja presión que avanza desde el Atlántico hacia la región de Cuyo. De ese sistema se desprenderá una “baja segregada”, que generará inestabilidad y aumentará las probabilidades de la primera nevada importante del año en San Juan.

Según el especialista, esta configuración provocará una gran inestabilidad atmosférica: al haber baja presión en altura, el aire asciende forzosamente y genera una densa capa de nubosidad. Como consecuencia, este sábado presentará todos los componentes de un día netamente invernal, con viento sur persistente, lloviznas aisladas en el llano y la probabilidad de que se registre la primera nevada del año significativa en las zonas altas de la provincia.

Poblete detalló que, bajo estas condiciones, si la llovizna encuentra temperaturas de 0°C, se transformará en nieve. "Sería la primera nevada interesante para la fecha, ya que generalmente las más potentes empiezan en junio", apuntó.

El especialista señaló que, si bien la mayor probabilidad y volumen se concentrará en Mendoza donde estiman unos 10 centímetros, en San Juan hay altas chances para la cordillera sur, específicamente en Calingasta, y sectores de la precordillera como el Tontal, las cercanías de Pedernal, El Colorado y Talacasto, con una acumulación promedio de 5 centímetros. "En la perturbación anterior hubo nevadas muy aisladas en los valles", explicó.

El factor "El Niño"

De acuerdo al meteorológo, este adelantamiento de las condiciones invernales tiene una explicación climática de fondo: el fenómeno de El Niño. Poblete indicó que este factor actúa como un disparador que potencia las condiciones para la nieve, manifestándose con cada vez más fuerza hacia la segunda mitad del año. "El Niño favorece las nevadas y, si se establece bien, van a estar por encima de lo normal", concluyó el experto, anticipando un invierno riguroso.

¿Qué pasará después del "sábado bravo"?

Para el Gran San Juan, el sábado las máximas apenas rozarán los 10°C o 11°C, con mínimas de 6°C o 7°C. El domingo la perturbación se desplazará hacia el este; aunque disminuirá la nubosidad y la máxima trepará a los 12°C o 15°C, el frío se hará sentir con más fuerza en la madrugada, con una mínima que se desplomará hasta los 2°C o 4°C debido a la pérdida de irradiación terrestre. El sol empezará a ganar terreno paulatinamente durante la semana, alcanzando un cielo completamente despejado recién el miércoles, con máximas que rondarán los 18°C.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.