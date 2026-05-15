El auto llamó más la atención que el ingreso al Congreso. Un Tesla valuado en alrededor de 300 millones de pesos apareció estacionado en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y, según trascendió, no tardó en convertirse en un problema interno para La Libertad Avanza. El dueño del vehículo era el diputado jujeño Manuel Quintar. La sugerencia, o pedido directo, llegó rápido: había que moverlo.

La escena fue revelada por el periodista David Cayón a través de redes sociales. Según contó, Quintar había llegado al Congreso a bordo del auto eléctrico de lujo cuando su colega libertario, Álvaro Martínez Gonzáles -conocido públicamente como “Alfi” Gonzáles- le pidió que sacara el vehículo del lugar.

El motivo no fue explicitado, pero la postal dejó una incomodidad evidente. En un espacio político que hizo de la crítica a los privilegios de “la casta” una bandera discursiva, la imagen de un diputado oficialista bajando de un vehículo millonario frente al Palacio Legislativo no pasó inadvertida.

Un lujo difícil de esconder

La publicación de Cayón se viralizó rápidamente y abrió comentarios sobre el contraste entre el discurso de austeridad libertario y los signos de alto patrimonio de algunos dirigentes.

Manuel Quintar mostró en sus historias de Instagram su Tesla con tono de exhibición. Días después, según trascendió, dentro de La Libertad Avanza le pidieron correrlo de la puerta del Congreso. Quintar, abogado y diputado nacional por Jujuy desde diciembre de 2023, integra el bloque de La Libertad Avanza y mantiene actividad política en redes sociales, donde se presenta también como deportista.

Aunque el episodio del Tesla no pasó de un gesto interno para evitar exposición innecesaria, volvió a poner el foco sobre un dirigente que ya venía acumulando controversias.

El nombre del diputado ya había aparecido recientemente en otra polémica. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL), Luciano Lezano, lo denunció públicamente por presuntas coimas vinculadas a contratos de prestaciones de la obra social sindical.

Según Lezano, Quintar le habría ofrecido dinero para cerrar acuerdos y, ante la negativa, comenzaron amenazas e intentos de presión. El gremialista también denunció supuestos cobros indebidos millonarios y responsabilizó políticamente al legislador por el deterioro de prestaciones médicas. Fuentes gremiales señalaron además que Quintar responde políticamente a Martín Menem y a Eduardo Menem.

La defensa del presidente

Mientras tanto, el presidente Javier Milei se refirió al diputado Manuel Quintar, que fue al Congreso a bordo del Tesla Cybertruck. “Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?, dijo el jefe de Estado.

“Si el tipo se ganó honestamente, se lo gasta en lo que se le canta el culo, ¿a mí qué me importa?” remarcó Milei en el streaming Carajo conducido por partidarios libertarios autodenominados “Las fuerzas del Cielo”. “Yo probé uno y me encantó, le pedí a (Elon) Musk si me regalaba uno para moverme en Argentina, no me dio pelota”, añadió, al contar sobre uno de sus tantos viajes a Estados Unidos y se codeó con el multimillonario.

La respuesta de Quintar no se hizo esperar y ofreció su vehículo al mandatario. “Si le sirve y le gusta, Presidente, se lo dono al país así lo puede usar; sería un honor para mí”, escribió el diputado jujeño en X.

El episodio de la pickup eléctrica caracterizada por su diseño futurista de exoesqueleto de acero inoxidable y líneas angulares. En el país, sumando los costos de importación, tiene una valuación superior a los 200 mil dólares.

En su declaración jurada, Quintar también declaró un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota.

El vehículo fue retirado del estacionamiento del Congreso por una grúa, dado que no tenía patente. El diputado trasladó su auto eléctrico a una cochera privada de la Avenida Callao para luego llevárselo a Jujuy. Por tamaño, el vehículo ocupaba dos lugares y, en un tercero, estaba estacionado su Mercedes-Benz.

Procedente de Miami (Estados Unidos), el Tesla Cybertruck de Quintar llegó el viernes al país y, según trascendidos de personas cercanas al legislador, costó 126 mil dólares. A eso se le sumaron otros cinco mil dólares en conceptos de traslado en barco, tras haberse efectuado la compra del mismo a principios de este año según el diputado. En relación con el precio de mercado del auto, el mismo se vende entre 200 mil y 300 mil dólares.