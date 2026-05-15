Con el objetivo de conocer en profundidad las vivencias y el estado emocional de los adolescentes, comenzó a implementarse en Calingasta el “Proyecto Integrado de Salud Mental”, una iniciativa que reúne a distintos organismos públicos y privados para relevar indicadores vinculados al bienestar psicológico de estudiantes de entre 13 y 17 años de edad.

El programa se puso en marcha durante esta semana y apunta a identificar señales de malestar emocional para prevenir problemáticas graves, como el suicidio adolescente, mediante un enfoque centrado en la escucha activa, la detección temprana y el fortalecimiento de redes de apoyo familiar y escolar.

La propuesta es impulsada de manera conjunta por profesionales de la Dirección de Salud Mental del ministerio de Salud, la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del ministerio de Educación, capacitadores de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el ministerio de Minería y la empresa minera Glencore.

En esta primera etapa, los equipos trabajaron en dos establecimientos educativos de Barreal: el Colegio Jesús de la Buena Esperanza, de la UCCuyo, y la Escuela Secundaria Orientada.

El relevamiento se realiza a través de una encuesta anónima y voluntaria de 132 preguntas, con autorización previa de los padres, para garantizar la protección integral de los estudiantes participantes. El cuestionario aborda distintas dimensiones de la vida adolescente, como los vínculos familiares, el entorno escolar, el uso de pantallas, el bullying, el consumo problemático y las relaciones interpersonales.

La directora de Salud Mental, la doctora Noelia Villena, explicó que “este trabajo se hace para conocer la realidad de los adolescentes y especialmente tomar decisiones que los favorezcan y ayuden. Las políticas públicas deben estar basadas en la actualidad y vivencias para que sean realmente acciones valederas y útiles”.

Además, remarcó que el propósito del proyecto es generar herramientas que permitan obtener un diagnóstico certero sobre las problemáticas que atraviesan los jóvenes en esta etapa de la vida, caracterizada por cambios profundos y la búsqueda de identidad y autonomía.

Por su parte, Daniel Molina, coordinador de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sostuvo que “con este relevamiento sobre indicadores de salud mental procuramos identificar malestares o situaciones que son necesarias detectar para poder contribuir en el diseño de políticas públicas”.

“Priorizamos escuchar sus realidades locales para fortalecer los dispositivos de apoyo”, agregó el referente de la Defensoría.

En tanto, el director de Gabinetes Técnicos del ministerio de Educación, Luis Lucero, destacó la importancia de abordar la salud mental en el ámbito escolar. “Los problemas de salud mental en el ámbito educativo afectan a un número muy importante de niños y adolescentes, impactando gravemente en el rendimiento académico y en el desarrollo socioemocional”, expresó.

Asimismo, consideró que “abordar el bienestar de estudiantes y docentes es esencial para construir un entorno escolar seguro y garantizar aprendizajes significativos”.

