La petrolera estatal YPF presentó formalmente la solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el proyecto LLL Oil, una iniciativa que prevé una inversión de USD 25.000 millones durante los próximos 15 años para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta.

Según informó la compañía, se trata del proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el de mayor magnitud presentado hasta ahora bajo el esquema RIGI. El plan contempla la perforación de 1.152 pozos y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios a partir de 2032.

De acuerdo con la presentación realizada por la empresa, la totalidad del petróleo producido será destinada al mercado externo. El crudo será transportado a través de VMOS, el sistema impulsado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.

El mapa de la mega inversión que realizará YPF en Vaca Muerta. (YPF)

El proyecto Vaca Muerta Sur prevé una inversión inicial de USD 3.000 millones e incluye la construcción de un oleoducto con capacidad para transportar hasta 550.000 barriles diarios, volumen que podría ampliarse a 700.000 barriles por día en función del crecimiento de la producción.

Además del petróleo destinado a exportación, el proyecto contempla generar cerca de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para abastecer el mercado interno argentino.

Desde la compañía señalaron que LLL Oil podría generar exportaciones cercanas a USD 6.000 millones anuales hacia 2032 y crear alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos durante la etapa de desarrollo. La iniciativa apunta a integrar distintas áreas productivas de Vaca Muerta mediante infraestructura compartida, equipos de perforación, sets de fractura y logística conjunta para el abastecimiento de arena y agua.

Horacio Marín, CEO de YPF, proyectó que el megaproyecto generará más USD 100.000 millones en exportaciones.

Para YPF, el RIGI representa una herramienta clave para impulsar inversiones de gran escala y acelerar el desarrollo energético. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, confirmó el ingreso del proyecto al régimen a través de sus redes sociales y aseguró que la iniciativa permitirá generar más de USD 100.000 millones en exportaciones durante toda su vida útil.

“Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina”, expresó Marín en una publicación realizada en X.

La presentación del proyecto se suma a otro de los planes estratégicos que impulsa la compañía. A comienzos de 2026, YPF firmó un acuerdo con la italiana Eni y la firma árabe XRG para avanzar con Argentina LNG, una iniciativa orientada a la producción y exportación de gas natural licuado.

Ese proyecto prevé inversiones por USD 30.000 millones entre infraestructura y desarrollo de pozos, además de la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales. Según estimaciones de la empresa, podría generar hasta 50.000 puestos de trabajo en su pico de actividad y comenzar a exportar gas hacia mercados de Europa y Asia cuatro años después de la decisión final de inversión.