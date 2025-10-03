Policiales > Capital
Un motociclista de 19 años sufrió fractura de muñeca tras impactar una camioneta
POR REDACCIÓN
Un joven motociclista de 19 años resultó herido este viernes al mediodía tras un choque con una camioneta en pleno Capital. El siniestro ocurrió cerca de las 13:15 en la esquina de calle Salta y Juan Jufré, donde por motivos que aún se investigan, el rodado menor colisionó contra el vehículo de mayor porte.
El herido fue asistido por personal de emergencias del 107, que lo trasladó de inmediato al hospital. Según el parte médico, presentaba una fractura en la muñeca izquierda y politraumatismos, lesiones que obligaron a dejarlo en observación para su evolución clínica.
Fuentes sanitarias confirmaron que el joven fue atendido por el doctor Luis Giménez, quien evaluó el estado del paciente y determinó la necesidad de controles médicos continuos.
Mientras tanto, las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias del accidente y buscan establecer la mecánica del choque, ya que aún no trascendieron mayores detalles sobre el conductor de la camioneta.
