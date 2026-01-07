Este miércoles 7 de enero se celebra en Argentina el Día del Coleccionista, una fecha que pone en primer plano a una comunidad que, aunque no siempre visible, lleva años consolidándose en la provincia. En San Juan hay un grupo integrado por más de 50 personas que comparten el interés por reunir, preservar y exhibir piezas vinculadas a distintos universos culturales, desde figuras de acción hasta objetos difíciles de conseguir en el mercado local. En un contexto donde el coleccionismo aún no tiene gran difusión, la actividad se sostiene principalmente a partir del trabajo colectivo y el intercambio constante.

La experiencia cotidiana dentro del grupo permite comprender cómo se vive el coleccionismo en San Juan. Nelson Gómez, administrador y uno de los organizadores de San Juan Geek Collection, explicó a DIARIO HUARPE que su ingreso al espacio coincidió con sus primeros pasos como coleccionista. “Pertenezco a un grupo de coleccionistas que es San Juan Geek Collection, somos un grupo que llevamos ya bastante tiempo”, señaló. Según detalló, el acompañamiento interno resulta clave para quienes recién comienzan. “Cuando ingresé ya estaba empezando en lo que es el coleccionismo y los chicos siempre te dan una mano, te orientan sobre dónde conseguir, dónde buscar y qué precios manejar”, afirmó.

Su colección de más de 50 figuras

En su caso, su colección principal está enfocada en figuras de Transformers de primera generación. “Tengo más de 50 figuras y las fui consiguiendo de distintas formas, algunas de Japón, otras de Estados Unidos y otras a través de plataformas como Mercado Libre”, sentenció. La espera es parte del proceso: “A veces conseguir lo que buscás puede llevar años, pero cuando aparece, mientras se pueda, se va sumando”.

La pasión por coleccionar suele tener raíces tempranas. “Mi fanatismo por Transformers fue desde muy chico, desde siempre”, contó. Sin embargo, el inicio del coleccionismo sistemático llegó hace unos siete años, a partir de un viaje a Chile. “Vi una figura y dije: es ahora o nunca. Compré una, después otra, y así fui aumentando la colección”, relató. Con el tiempo, el interés se amplió hacia otras líneas como Tortugas Ninja o Halcones Galácticos, reflejando un recorrido que, una vez iniciado, resulta difícil de abandonar.

Las dificultades de coleccionar en San Juan

Ser coleccionista en la provincia implica, en muchos casos, enfrentar limitaciones vinculadas a la oferta local. “No siempre se consigue todo acá, por eso muchas piezas se buscan afuera”, explicó Gómez.

El aspecto económico también atraviesa al coleccionismo. “Los precios varían muchísimo, hoy podés encontrar figuras desde $200.000 hasta $500.000 o $600.000, y he llegado a ver algunas de $700.000”, sostuvo Gómez. Según detalló, muchas piezas se revalorizaron con el paso del tiempo, influenciadas por la inflación y el dólar. “En el momento en que se adquirieron no valían eso, pero con los años cambió todo”, agregó.

Cómo funciona San Juan Geek Collection

San Juan Geek Collection existe desde hace más de diez años y actualmente cumple un rol activo en la organización de exposiciones y muestras. “Una de las metas del grupo es fomentar el coleccionismo y mostrar que en San Juan hay muchísima gente que colecciona”, añadió Gómez. “Hemos organizado varias exposiciones y siempre se suma gente nueva, consulta o se integra”, aseveró. El objetivo es ganar visibilidad y derribar la idea de que se trata de un hobby aislado.

Quienes deseen acercarse al mundo del coleccionismo pueden hacerlo a través de las redes sociales del grupo. “Cualquiera se puede sumar, incluso si no sabe nada y recién empieza”, señala el organizador. En Instagram están como Sj_geekcollection y en Facebook como San Geek Collection, espacios donde el intercambio permanente sostiene una comunidad que, en silencio, continúa creciendo en San Juan.