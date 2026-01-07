Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y promover el acceso libre a la cultura, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó su agenda de talleres de verano 2026. La propuesta incluye clases abiertas de tango y folclore y una nueva edición del taller "Fábrica de Trovadores", que se desarrollarán de forma gratuita en plazas y centros culturales de distintos departamentos durante enero y febrero.

Tango y folclore en territorio: "Una experiencia muy gratificante"

El Taller de Tango y Folclore, a cargo del profesor Federico Heredia, retoma su formato exitoso del año pasado: prácticas asistidas al aire libre. En diálogo con DIARIO HUARPE, Heredia destacó el valor de la experiencia pasada y anunció el cronograma para esta temporada.

"Luego de tener una experiencia muy grata y linda el año pasado con los talleres de verano, volvemos porque es una experiencia muy gratificante en el marco de público, en la calidad de gente, en lo que se pudo aprender, disfrutar y experimentar", expresó Heredia. "Los talleres de tango y folclore van a territorio y se apostan en las plazas para poder pasar un lindo momento en vacaciones", agregó.

El profesor hizo hincapié en el carácter inclusivo de la actividad: "Está dirigida aquellas que visitan la provincia y a las que no pueden asistir durante el año a los talleres anuales".

Cronograma de Tango y Folclore (Clases de 21 a 23:30 hs, sin inscripción):

Enero: Comienza el jueves 8 en la Plaza Departamental de Santa Lucía. Continuará los martes y jueves siguientes en la Plaza José de San Martín de Capital (Pellegrini y Gral. Paz) y en la Plaza de Villa Krause (Av. España y Blvd. Sarmiento).

Febrero: Las clases seguirán en Villa Krause, se trasladarán a una plaza del departamento Caucete (a confirmar) y culminarán con un cierre en Santa Lucía los días jueves 19 y miércoles 25.

"Fábrica de Trovadores": un espacio para la creación musical en Zonda

En paralelo, durante el mes de febrero se dictará una nueva edición del taller "Fábrica de Trovadores", coordinado por Daniel Giovenco. La propuesta, que se realizará en la Casa de la Cultura de Zonda (Avenido Argentina esquina Ignacio de la Roza Oeste), busca que los participantes adquieran herramientas básicas para la composición de letra y música de una canción, sin necesidad de conocimientos previos.

El taller se desarrollará los jueves 5, 6, 12 y 13 de febrero, en el horario de 18 a 21 horas. A diferencia de las clases de baile, sí requiere inscripción previa, la cual debe realizarse al teléfono 2645611056.

Extensión universitaria como política de acceso a la cultura

Estas actividades se enmarcan en las políticas de extensión universitaria que promueve la UNSJ, llevando sus propuestas académicas y culturales fuera de las aulas para dialogar directamente con la comunidad. Los talleres de verano representan una oportunidad para que jóvenes y adultos, tanto sanjuaninos como turistas, puedan acceder a instancias de formación y esparcimiento artístico de calidad y sin costo.

Para Heredia, el balance es profundamente positivo: "Estos talleres fueron una experiencia muy linda por el marco de público, por la calidad de gente y por las experiencias vividas en todo sentido". Este verano, la universidad busca repetir y ampliar ese éxito, invitando a todos a ser parte de la cultura en movimiento.