Con dos años de gestión ya cumplidos y otros dos por delante para cerrar el período, tres municipios de San Juan avanzaron en los últimos días con cambios en sus gabinetes, en una señal política clara de renovación y reordenamiento interno. Capital, Jáchal y Caucete realizaron movimientos en áreas sensibles de sus organigramas, con el objetivo de encarar con mayor solidez la segunda mitad del mandato.

El caso más reciente se dio en Capital, donde se confirmó que Juan Sansó deja la secretaría administrativa del Concejo Deliberante para asumir como secretario de Gobierno del municipio. El recambio se produce en un momento clave para la gestión que encabeza la intendenta Susana Laciar, marcada por el inicio de un nuevo año político y administrativo y la necesidad de consolidar equipos de cara a los desafíos que vienen.

Sansó reemplaza a Leandro Fernández, quien presentó su renuncia en los últimos días. Según trascendió, su salida no implicaría un alejamiento definitivo de la gestión municipal, ya que podría continuar desempeñándose al frente de alguna dirección dentro del organigrama. El cambio apunta a reforzar la articulación política y administrativa del Ejecutivo capitalino en una etapa donde la gestión busca mayor dinamismo.

En Jáchal, el intendente Matías Espejo también avanzó con modificaciones en áreas estratégicas. En este caso, solicitó la renuncia de Ariel Espejo, lo que derivó en un reordenamiento del gabinete municipal. A su vez, se produjo la salida del tesorero Omar Cardozo, en el marco de una reorganización más amplia pensada para esta nueva etapa de gestión.

Como parte de estos cambios, Cristian Agudo fue designado como nuevo secretario de Hacienda de la Municipalidad de Jáchal, una cartera clave para el manejo de los recursos y la planificación financiera del municipio. Desde el entorno del Ejecutivo jachallero señalaron que los movimientos responden a la necesidad de fortalecer la gestión y corregir desajustes detectados durante la primera mitad del mandato.

Por su parte, en Caucete también se registró una salida, aunque de menor peso político, pero igualmente significativa en términos de recambio. Renunció la directora de Deportes, Carina Sánchez, quien venía desempeñándose en el cargo desde hace varios años. Si bien no hubo explicaciones oficiales, trascendió que la funcionaria habría decidido regresar a su puesto dentro de la planta permanente del municipio. Hasta el momento, no se informó quién ocupará su lugar.

En conjunto, los cambios registrados en Capital, Jáchal y Caucete reflejan una estrategia compartida por los jefes comunales: oxigenar los equipos, ajustar el rumbo y fortalecer la gestión de cara a la segunda mitad del mandato. Con un escenario económico y político desafiante, los intendentes apuestan a renovar nombres y roles para sostener el ritmo de gobierno y responder a las demandas de sus comunidades.