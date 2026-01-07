Para quienes no puedan vacacionar fuera de la provincia o quizás decidan quedarse a realizar alguna actividad lúdica y didáctica, el verano sanjuanino siempre tiene alguna carta para elegir y tener con qué entretenerse y también, para aprender. Tradicionalmente, en este período del año, las colonias artísticas y los talleres culturales, estaban destinados a las infancias y a los jóvenes. Sin embargo, en los últimos tiempos, este concepto de “colonia” fue extendiéndose para ofrecer propuestas interesantes pensando en los adultos en general. Durante enero y febrero, hay diversas opciones para aprender, divertirse y disfrutar de este tiempo en pausa. En el siguiente informe DIARIO HUARPE presenta las principales actividades abiertas para todas las edades, organizadas por instituciones y espacios públicos y privados. Algunas son gratuitas y otras con un valor muy económico.

Introducción a la IA Generativa

Organizado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, este espacio de aprendizaje invita una propuesta novedosa para todas las edades, pero en especial para adultos y adultos mayores que le brindarán conocimientos claves para comprender y aprovechar las nuevas tecnologías digitales. En esta capacitación se abordarán fundamentos de la inteligencia artificial generativa, con contenidos teóricos y prácticos para experimentar el impacto de la IA en la vida cotidiana y laboral. Los encuentros son los lunes a las 9hs. en el Museo de la Historia Urbana (25 de Mayo 1128 oeste). La participación es libre y gratuita.

Talleres artísticos de verano

Como es habitual, Capital tiene sus propios espacios recreativos para promover las artes, la cultura, la inclusión y la actividad física. Durante todo enero, habrá talleres de Yoga en colchoneta y yoga en silla, tango para principiantes, danzas españolas, reciclaje, teatro para adultos y mimo, folclore, pintura y mix media. Todas las actividades son gratuitas. Para más información: hay que consultar al 4215767 / 77. Los talleres funcionan de lunes a viernes de 9 hs. a 12:30 hs. en el Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España).

Introducción al Diseño de Experiencia de Usuario (UX)

Otra iniciativa organizada en Capital es esta formación para acceder y desarrollarse en el mundo digital y tecnológico. El diseño UX funciona como una puerta de entrada a un sector con alta demanda laboral y gran proyección a futuro. Las clases son los lunes a las 9 hs. en el en el Museo de la Historia Urbana (25 de Mayo 1128 oeste). La participación es abierta para todas las edades, libre y gratuita.

Chalet Cantoni Casa Cultural

El espacio cultural presenta dos talleres coordinados por la artista interdisciplinaria Ivana Taft. Me Conozco Nada es un ciclo de escritura creativa que se desarrolla todos los lunes de enero, de 18 a 20 hs, con ejercicios breves para activar la imaginación y destrabar la escritura, sin necesidad de experiencia previa. El valor es de $20.000 por el ciclo completo o $6.000 por encuentro. Además, se dictará una clínica intensiva de Microteatro Improvisado, del martes 13 al jueves 15 de enero, de 18 a 21 hs, con una muestra final y un costo de $30.000. Las inscripciones se realizan al 2644030919.

Taller de Robótica y Verano Tech

Iniciarán el lunes 12 de enero, en Jáchal, Iglesia, Calingasta y Ullum. La articulación con los departamentos fue gracias al financiamiento de fondos mineros y al trabajo conjunto entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación. Los Centros de Formación Tecnológica para que los chicos de las comunidades mineras tengan acceso a la propuesta del CECI. Los interesados deben inscribirse en las redes de CECI o a través del siguiente link https://forms.gle/hcXM4cTMe56YmgHGA. Es hasta completar el cupo por taller.

Planeta Lúdico

En este espacio artístico, el músico Nicolás Orellano propone varias instancias todos los lunes y jueves de enero. Taller de armonía a las 18 hs. con lectoescritura musical, armonía y estudio armónico de canciones populares. Percusión a las 19 hs. sobre ritmos populares y técnica. Jam e improvisación con señas 20hs. ensamble de lo practicado en ambos talleres y práctica grupal. Cuota mensual $30.000 o $5.000 por día. Dirigido para principiantes e intermedios. Planeta Lúdico queda en Tucumán 472 norte. Contacto: +51972363559.

Colonia de Dibujo Hamsterboys

En este espacio que promueve el arte del dibujo y la ilustración, cuenta con una colonia de verano para niños y adultos en distintos segmentos y técnicas. Algunas de las temáticas que se enseñan son: figura humana, diseño de personajes, vestuario, dibujo de objetos y perspectiva, escenarios, paletas cromáticas, comic y narración. Hamsterboys queda en Mitre 584 (oeste). Informes e inscripciones: 2644673221 y 2645596494. Arancel, $25.000 mensual, no se cobran materiales, ni inscripción. Los profesores son Brian Olivares, Franco Kaluza, Mauricio Camargo, Juliana Saldivar, Gabriela Rosales, Janet Hachem, Adan Godoy y Charly Fernández.

Vacacionarte en La Gárgola

En este espacio recreativo, dirigido por la artista plástica Sonia Parisí, habrá durante enero y febrero tres instancias con diferentes profesores. Tai Chi Chuan con el maestro Marcelo Vargas, los lunes, miércoles y viernes de 20 hs. a 21 hs. Acuarela con Sonia Parisí, los martes de 20 hs. a 21:30 hs. Vitrofusión, con Parisí también, los jueves de 20 hs. a 21:30 hs. Cada taller tiene un arancel de $20.000 por mes. Para más información: 2646736259. La Gárgola queda en Calle Lorenzo Fernández 39 Norte esquina Benavides, en el Barrio Santo Domingo, en Chimbas.