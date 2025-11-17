Un insólito accidente se registró este fin de semana en el barrio San Pedro de Paraguay, cuando un motociclista perdió el control de su vehículo tras recibir una “bombacha voladora” en el rostro, que le tapó por completo la visión.

El hombre circulaba sin casco, lo que facilitó que la prenda se adhiera a su cara mientras manejaba. Según testigos, intentó quitarse la bombacha con una mano mientras continuaba avanzando, pero terminó chocando y cayendo al asfalto.

Afortunadamente, el impacto no generó heridas de gravedad. Personal de emergencias atendió al conductor en el lugar y se confirmó que no hubo terceros involucrados.

El hecho se volvió rápidamente tema de conversación entre vecinos, sorprendidos por la particular cadena de eventos que terminó en el accidente.

Desde la Policía y organismos de seguridad recordaron que circular sin casco sigue siendo una infracción grave y puede aumentar el riesgo de lesiones ante cualquier imprevisto, incluso situaciones insólitas como esta.