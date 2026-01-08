El inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo, comenzó a reflejarse con antelación en la actividad comercial de San Juan, particularmente en el rubro librerías, donde desde diciembre de 2025 se observa un incremento sostenido en las ventas. Este comportamiento responde, en gran medida, a una estrategia de compra anticipada por parte de las familias, que buscan organizar el gasto escolar y aprovechar mejores precios con varios meses de previsión.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, su representante Marcelo Quiroga, en declaraciones a Te lo tengo que decir de HUARPE TV, explicó que el movimiento se percibe con claridad en los locales del sector. “Se está registrando un flujo constante de consumidores, muchos de ellos ya con la lista escolar en mano, lo que demuestra un cambio en la forma de planificar las compras”, señaló. En ese sentido, remarcó que “no se trata únicamente de consultas, sino de operaciones concretas que comenzaron a cerrarse desde diciembre”.

Publicidad

Quiroga indicó que esta modalidad anticipada tiene un impacto directo en la economía familiar. “La compra previa permite acceder a valores más convenientes que los habituales en los días inmediatos al inicio de clases”, afirmó, y agregó que “esto contribuye a distribuir el gasto en el tiempo y evitar concentrarlo en un solo mes”. Según explicó, esta conducta se repite en buena parte de los hogares sanjuaninos.

El dirigente comercial sostuvo además que la tendencia muestra un crecimiento progresivo. “A medida que avance febrero, el movimiento irá de menor a mayor, con un incremento gradual en las ventas”, aseguró. También detalló que el consumo escolar suele organizarse por etapas: “Primero se priorizan los útiles, luego la indumentaria y, finalmente, el calzado, que generalmente se adquiere sobre el inicio del ciclo lectivo”.

Publicidad

En relación con el impacto general en el comercio, Quiroga destacó que este adelantamiento de compras tuvo un efecto positivo en el balance del último año. “El hecho de que las librerías hayan comenzado a vender desde diciembre ayudó a sostener el nivel de actividad y a mejorar los números globales del comercio en San Juan”, manifestó. Asimismo, subrayó que “una mayor previsibilidad en las ventas permite a los comerciantes planificar mejor el stock y las promociones”.

Panorama de ventas

Otro elemento que acompaña este escenario de ventas es la presencia de liquidaciones de temporada. “Tras el período de Reyes, muchos locales ya exhiben descuentos en sus vidrieras”, explicó Quiroga, y añadió que “estas ofertas incentivan el consumo y se complementan con las compras escolares”. En ese marco, consideró que “la combinación de promociones y planificación familiar genera un círculo virtuoso para el sector”.

Publicidad

Con este panorama, el comercio sanjuanino transita los meses previos al inicio de clases con expectativas favorables. “Si se mantiene esta dinámica, el arranque del ciclo lectivo encontrará a los comercios con un nivel de ventas más equilibrado y sostenido”, concluyó Quiroga, al tiempo que destacó que “las librerías se consolidaron como el principal motor del consumo en esta etapa previa”.