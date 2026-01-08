La Ley de Proveedores Mineros, uno de los proyectos más esperados, difícilmente sea tratada durante el período de sesiones extraordinarias previsto para febrero. Así lo dejó entrever el vicegobernador Fabián Martín, quien puso el foco en los plazos formales y en la necesidad de un análisis profundo antes de avanzar con su debate parlamentario.

Consultado sobre si la iniciativa podría ingresar al recinto en extraordinarias, Martín fue cauto y directo: “Hay muchas posibilidades de que esté descartado”. La afirmación respondió, principalmente, a que el proyecto aún no ingresó oficialmente a la Legislatura. “Todavía no llega el proyecto. Debe llegar, estudiarse, analizarse y va a ser difícil que se pueda estudiar tan rápidamente”, explicó.

En ese sentido, el vicegobernador remarcó que, una vez que la iniciativa tome estado parlamentario, deberá atravesar el recorrido institucional habitual: giro a comisiones, análisis técnico y político, y discusión con los distintos bloques. “Estamos esperando la llegada del proyecto trabajado de manera conjunta entre los ministerios de Producción y de Minería para que pase a las comisiones correspondientes y pueda empezar a ser evaluado”, señaló.

La Ley de Proveedores Mineros fue anunciada por el gobernador Marcelo Orrego durante la apertura del período ordinario de sesiones del año pasado y, desde entonces, se transformó en una de las apuestas centrales del Ejecutivo para fortalecer el entramado productivo local vinculado a la minería. A lo largo de 2025, el borrador fue trabajado con cámaras empresarias, operadoras mineras y distintos actores de la cadena de valor, en un proceso de diálogo que aún no concluyó del todo.

Según admiten desde el propio oficialismo, restan ajustes técnicos y consensos finales antes de enviar el texto definitivo a la Cámara de Diputados. Esa demora, sumada a la complejidad del contenido, es lo que hoy pone en duda un tratamiento exprés en febrero y abre la puerta a que el debate se traslade al período ordinario.

El corazón del proyecto

La iniciativa en elaboración cuenta con 23 artículos que apuestan a un enfoque más flexible, basado en acuerdos y en planes de desarrollo progresivo presentados por las propias empresas mineras. Es decir que, en lugar de imponer porcentajes de contratación de manera automática, la ley fija objetivos de máxima: llegar hasta un 80% de empleo local y un 60% de contratación de proveedores sanjuaninos, siempre calculados en función de la oferta real de bienes y servicios disponibles en la provincia.

Para avanzar hacia esas metas, las operadoras deberán presentar dos herramientas clave: un Plan de Desarrollo de Empleo y un Plan de Desarrollo de Proveedores. En ambos documentos deberán detallar cómo y en qué plazos prevén incrementar la participación local, de manera gradual y sostenible.