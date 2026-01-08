Las ferreterías sanjuaninas comenzaron el 2026 con un escenario de tensión controlada. Las ventas permitieron cerrar el año anterior sin sobresaltos mayores, pero el contexto sigue siendo ajustado por el aumento de costos fijos, la caída del poder adquisitivo y un consumo que aún no logra despegar. Aun así, el sector mira los próximos meses con expectativas de recuperación moderada, apoyadas en la obra pública provincial, la industria y algunas señales de estabilidad.

Juan Janavel, referente de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros, trazó un balance claro del cierre de 2025 y del arranque del nuevo año. “Gracias a Dios pudimos terminar el año, todos los socios, con viento a favor. No vamos a decir con viento en popa, porque los gastos siguieron creciendo, tanto los impuestos como los alquileres, sobre todo en los negocios chicos”, explicó.

Publicidad

Según detalló, el desempeño comercial fue suficiente para cumplir con las obligaciones básicas. “Se han podido pagar los aguinaldos y los sueldos prácticamente en términos. Si se ha podido pagar, es porque las ventas han sido superadoras, aunque no muy buenas”, señaló, marcando la diferencia entre sostenerse y crecer.

Ventas que alcanzan, pero no sobran

Uno de los puntos centrales del diagnóstico es la pérdida de poder de compra de los consumidores. Janavel fue directo al describirlo: “El poder adquisitivo de la gente también ha caído”. Esa realidad obligó a los comercios del rubro a ajustar estrategias y a apoyarse en algunos motores puntuales de actividad.

Publicidad

En ese sentido, destacó el impacto de la obra pública provincial. “En los últimos tres meses se reactivó un poquito la obra pública provincial, no nacional, y eso nos dio un respiro también a nosotros”, afirmó. A ese movimiento se sumó la actividad industrial, los parques fabriles y el empuje estacional del agro y del verano. “Le vendemos a la industria, a las fábricas, a los parques industriales, y también a la parte del agro. Todo eso, dentro de lo posible, nos favoreció”, resumió.

Precios: subas nacionales y baja de importados

En materia de precios, el panorama fue dispar. Janavel explicó que los productos importados registraron una baja significativa. “Todo lo que ha sido importación ha bajado hasta un 20 o 25 por ciento”, indicó, y lo vinculó a la apertura comercial y a una mayor disponibilidad de mercadería.

Publicidad

La situación fue distinta con los productos de origen nacional. “Después de las elecciones hubo un incremento cercano al 15 por ciento. El dólar se movió un poco y esa diferencia se trasladó a los precios”, detalló. A ese ajuste se sumaron los aumentos en alquileres y servicios, lo que terminó impactando en los costos finales.

“Hoy tenemos mercadería en las estanterías, eso es positivo. Antes teníamos dinero y no mercadería; ahora es al revés”, graficó, al describir el cambio de escenario entre 2024 y el periodo 2025-2026.

Estrategias para sostener el consumo

Frente a un cliente más cuidadoso, el sector apostó a herramientas financieras y a la cercanía. “Hemos trabajado mucho para conseguir alternativas con tarjetas de crédito, seis, doce y hasta dieciocho cuotas, a través de convenios con bancos y mutuales”, explicó Janavel.

Otra de las estrategias fue reforzar el vínculo directo con el consumidor. “Tenemos que ser competitivos frente a las compras online. Empezar a interactuar más con el cliente, asesorarlo, explicarle qué necesita, qué producto le conviene”, dijo. En esa línea, mencionó la implementación de sistemas de atención y consulta técnica por WhatsApp como una forma de diferenciarse.

Expectativas en recuperación

De cara al 2026, el dirigente se mostró optimista, aunque cauto. “Yo siempre soy positivo. Las expectativas son muy buenas”, afirmó. Entre los factores que podrían mejorar el panorama mencionó la minería, el turismo y las reformas en marcha. “Creo que viene una lluvia de inversiones en la parte minera, y eso nos va a favorecer un montón”, sostuvo.

También destacó el trabajo con el Gobierno provincial para agilizar habilitaciones y unificar criterios entre municipios. “Queremos ordenanzas más equitativas y habilitaciones más ágiles, que no sean solo por un año”, explicó.

Sin un crecimiento marcado en la cantidad de ferreterías, pero tampoco con cierres masivos, el sector transita un inicio de año donde el equilibrio sigue siendo la palabra clave. Ventas ajustadas, costos en alza y una expectativa compartida: que la recuperación termine de llegar.