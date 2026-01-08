Todo comenzó con una prueba piloto el sábado pasado a la luz de la luna llena. Como la experiencia resultó exitosa, puesto que superó el cupo previsto, la administración del Parador Punta Negra vuelve apostar para este sábado 10 de enero una nueva travesía nocturna en kayak para recorrer el lago del dique.

Mabel Ramírez, administradora del emprendimiento turístico habló con DIARIO HUARPE acerca de esta iniciativa. “Fue tremenda la oportunidad que tuvimos en la primera noche, como quedó tanta gente afuera de la excursión, decidimos repetir la experiencia este fin de semana. Si bien no tendremos luna llena, valdrá la pena disfrutar y vivir de esta atracción. La gente huye un poco del calor del sol y la mayoría estaba viniendo a navegar muy cerca de la hora del cierre del lago, entonces, pensamos hacer esta propuesta especial y la verdad que es divino”, explicó.

Publicidad

El recorrido dura un poco más de una hora y media.

Para realizar la excursión en kayak, se contará con todos los elementos de seguridad permitidos. El recorrido será controlado y limitado con asistencia de personal de guardavidas y además, se contará con linternas y guías autorizados, cumpliendo todas las normas de seguridad náutica.

Finalizada la travesía –que dura aproximadamente una hora y media- habrá un recreo para ascender hacia el parador y degustar un sándwich con jugo natural de naranja.

Publicidad

Todos los días se puede disfrutar en un amplio horario. Pero en esta oportunidad, la experiencia nocturna ofrece un plus especial.

La actividad se realiza con reserva e inscripción previa. El punto de reunión para los visitantes será en el mismo parador y a las 20 hs. (se recomienda al público ser puntual) iniciará dicha excursión con una charla técnica e informativa previa por parte de los guías. Cada navegante dispondrá de un bote, chaleco y remo. Además, el público deberá rellenar un cuestionario.

Previo a la excursión, los guías realizan una charla previa sobre las recomendaciones para ejercitar el deporte naútico de forma segura.

“Si bien es una actividad deportiva que no requiere una fuerte exigencia física, les preguntamos a los visitantes si tienen experiencia en deporte náutico. Pero si una persona que jamás está activa físicamente o sentado todo el día en una oficina con una forma de vida muy sedentaria, les va a costar esfuerzo si justo van a debutar en esta experiencia. Aun así, tenemos recorridos con menos dificultad, pero les recomendamos siempre, que vayan cualquier día y tengan una excursión o recorrido más corto. De todas formas, al momento de armar los grupos, tratamos que todo sea lo más parejo y homogéneo posible para que todos la pasen bien”, contó Mabel.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, la administradora aclaró que: “si la jornada toca viento, la actividad puede ser exigente, pero estamos pendiente del clima y los pronósticos. Por ahora, no tuvimos que suspender por mal tiempo”.

Publicidad

Navegar en el lago genera un contacto con la naturaleza que dejará huellas en la memoria.

En lo personal, Mabel contó que la experiencia de navegar en kayak por la noche, tiene un plus especial que suma curiosidad, misterio y también sensaciones de paz ante el silencio y la calma del paisaje. “Es una vivencia fantástica, recibimos las respuestas de la gente y se va asombrada y muy emocionada, porque para los que hicieron por primera vez esto, fue un desafío importante”, expresó.

La idea que se tratará de sostener es realizar estas excursiones nocturnas cuando hay luna llena, pero si la demanda es alta, es posible que se agreguen más fechas a lo largo de enero y febrero.

Dato

El Parador Punta Negra funciona regularmente todos los días desde las 11 hs. hasta las 20 hs. El turno para cada persona en kayak cuesta $10.000 la hora y $15.000 las 2 horas. La hora de Big Sup o Sup $10.000. La media hora de Triciclo/Snoop/Hidro $10.000. Hay una promoción de $50.000 para dos personas. Para más información, contactar al siguiente número: 2644532546.