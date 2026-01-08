Después de más de una década de espera, los vecinos de Villa Media Agua, cabecera del departamento Sarmiento, están cada vez más cerca de acceder a un servicio esencial. En diálogo con DIARIO HUARPE, el intendente Alfredo Castro confirmó que antes del invierno el gas natural estará disponible en los domicilios de toda la villa, beneficiando a más de 1.800 familias del sur sanjuanino.

Se trata de una obra clave para mejorar la calidad de vida de la población, reducir costos energéticos y garantizar mayor equidad en el acceso a servicios básicos.

Una obra paralizada durante casi diez años

Según explicó Castro, entre los años 2012 y 2015 se instaló la cañería de gas en toda la Villa Media Agua. Sin embargo, a partir de ese momento, las obras complementarias necesarias para que el sistema pudiera funcionar quedaron paralizadas, impidiendo la puesta en marcha del servicio.

“Desde ese año todas las obras que se necesitaban para que el sistema completo pueda operar con normalidad quedaron frenadas”, recordó el jefe comunal. Esta situación generó frustración en los vecinos, que veían pasar los años con la infraestructura instalada, pero sin poder utilizarla.

El impulso político que reactivó el proyecto

El escenario comenzó a cambiar tras el inicio de la actual gestión provincial. Castro relató que una de sus primeras reuniones con el gobernador Marcelo Orrego estuvo centrada en este reclamo histórico.

“Después de hacer un diagnóstico pormenorizado de lo que faltaba, le llevé el planteo al gobernador y por suerte nos escuchó. Al poco tiempo nos confirmó que iba a reactivar las obras”, señaló el intendente.

Hoy, ese compromiso comienza a materializarse. Las empresas ya se encuentran trabajando y, según las estimaciones oficiales, el servicio estará operativo entre marzo y abril o a más tardar antes del inicio del invierno.

La conexión clave con el gasoducto

Castro detalló que la obra fundamental que restaba ejecutar era la conexión del gasoducto que llega desde Mendoza con el sistema de la Villa Media Agua. Sin esa vinculación, toda la red instalada permanecía inutilizada.

Además de esta conexión central, las empresas a cargo comenzarán en breve con las primeras pruebas de presión, un paso indispensable para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

Desde la Dirección de Redes de Gas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, ya habían informado a mediados de agosto del año pasado que se inició la adecuación de la obra existente con el objetivo de finalizar el gasoducto.

Obras técnicas y controles de seguridad

Actualmente, se ejecutan trabajos de adecuación en las plantas reguladoras y en el tramo de gasoducto que las conecta. Estas tareas surgen de un estudio técnico de integridad que permitió detectar falencias estructurales y definir los sectores a reacondicionar.

En paralelo, se están revisando partes de la red de distribución interna construida entre 2018 y 2021, para asegurar que no existan daños provocados por otras obras, como las cloacas. Las tareas incluyen pruebas de hermeticidad y controles exhaustivos para garantizar la seguridad del servicio.

Una política provincial para reducir desigualdades

La iniciativa del gobierno se enmarca en una política provincial que prioriza obras estratégicas destinadas a reducir las brechas en el acceso a servicios esenciales. "El objetivo es que todos los sanjuaninos, sin importar el departamento en el que vivan, puedan contar con infraestructura que impacte directamente en su bienestar", dijeron desde gobierno.

Con la habilitación del gas natural, más de 1.800 familias de Villa Media Agua verán transformada su vida cotidiana, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Más obras para Sarmiento

En otro tramo de la entrevista con DIARIO HUARPE, Alfredo Castro confirmó que, con fondos del Fodere, el municipio lanzó hace unos días un llamado a concurso de precios para la construcción de cuatro playones polideportivos en distintas localidades del departamento. Además, por administración municipal, continúan los trabajos de construcción de cordón cuneta y obras de iluminación pública.

“En lo que llevamos de gestión ya cambiamos a LED más de 3.000 luminarias”, destacó el intendente, quien aseguró que el objetivo para este año y el próximo es completar el recambio total del alumbrado público.

Según estimó, restan unas 2.000 luminarias por reemplazar, con un alto porcentaje del equipamiento ya adquirido por el municipio, consolidando una política que combina ahorro energético, beneficios ambientales y mayor seguridad urbana.