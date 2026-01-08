San Juan pisa fuerte en Cosquín y mete finalistas en malambo y danza

La delegación de San Juan tuvo un comienzo destacado en el certamen “Nuevos Valores” del Pre Cosquín 2026, al lograr el pase a la final en los rubros malambo y danza, tras superar con éxito la primera ronda de competencia realizada en la Plaza Próspero Molina.

El certamen, considerado uno de los espacios más federales del folklore argentino, inició el sábado 3 de enero y continuó el domingo 4, con la participación de representantes de distintas sedes del país, entre ellas San Juan. Durante esas dos jornadas, el jurado —integrado por referentes de la música y la danza folklórica— evaluó las propuestas y definió a los artistas que avanzaron a la instancia decisiva.

En ese marco, San Juan consiguió varios lugares en la final. En el rubro malambo femenino, la joven bailarina de 17 años Martina “La Cuyanita” Pizarro obtuvo el pase tras una presentación que volvió a captar la atención del jurado. La artista sanjuanina viene consolidando su trayectoria en escenarios nacionales y logró nuevamente destacarse en Cosquín.

Otro de los avances importantes fue el del Ballet Ikaika, que se consagró finalista en el rubro Conjunto de Baile Folklórico. La propuesta del grupo se caracterizó por una puesta dinámica y precisa, que combinó técnica y expresividad sobre el escenario mayor del folklore.

La presencia sanjuanina en la final se completa con el conjunto de malambo masculino La Sajuriana. Si bien sus integrantes son oriundos de San Luis, el grupo representa a San Juan tras haber sido seleccionado en el certamen provincial realizado el año pasado, por lo que forma parte oficial de la delegación local.

Los artistas que avanzaron a esta instancia volverán a presentarse en la Plaza Próspero Molina durante las finales del Pre Cosquín, previstas para los días 17 y 18 de enero, donde competirán por un lugar en la grilla del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

En paralelo, la expectativa de sumar más representantes provinciales continúa abierta. La delegación San Martín, que también cuenta con un número significativo de artistas sanjuaninos, ya se encuentra en Cosquín para participar de la segunda ronda del certamen, programada para este lunes y martes. De avanzar, San Juan podría ampliar su presencia en la definición del Pre Cosquín 2026.