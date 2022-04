Un municipio anunció que sacrificará perros callejeros, Ambiente y proteccionistas salieron al cruce

Leopoldo Soler, intendente de Ullum, anunció en declaraciones periodísticas que trabajaba en un proyecto junto con el Consejo Deliberante para la creación de un refugio de animales. Sin embargo, desató la polémica al aclarar que los animales que pasaran entre tres y seis meses en el lugar y no fueran adoptados recibirían la eutanasia.

Ante estas declaraciones, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y proteccionistas sanjuaninos salieron al cruce, echando por tierra esta posibilidad de sacrificar a los animales. En primer lugar por su ilegalidad y en segundo, porque los programas e infraestructura apuntan a la preservación de los animales siendo la esterilización (castración) la solución a lo que ambos apuntan.

Un municipio con denuncias de maltrato animal

Emilia Merino, referente provincial de los proteccionistas en San Juan, comentó que la eutanasia para los perros del refugio es ilegal. Ya que una ordenanza no puede estar por arriba de una ley. "Es algo irrisorio lo que está hablando", agregó.

Sobre la idea de que el sacrificio es la solución Merino explicó: "Esa falsa solución es porque no tienen asesoramiento, porque no saben de lo que están hablando y no se asesoran con las personas que les pueden explicar las cosas. Soler ya envenenó perros de la plaza de Ullum, él ya tiene una denuncia porque en su lugar de resguardo caballos judicializados que murieron de hambre."

La proteccionista explicó la realidad del departamento. Según su relevamiento, en Ullum la mayoría son fincas. Normalmente son perros que andan sueltos y que aunque estos espacios estén limitados por alambre y palos, los perros vuelven a su lugar. "Lo que hay que hacer en Ullum es esterilizar, porque si matás y no esterilizás los perros van a seguir apareciendo", agregó.

Por último, buscando medidas que ayuden a la problemática, Merino sugirió que "poniendo multas como corresponde" y obligando a los dueños a mantener a los animales en condiciones, la situación mejoraría. "Sino va a pasar como con los caballos, no va aplicar la eutanasia, los va a matar de hambre, a las pruebas me remito", cerró.

“No vamos a permitir que se llegue a esta situación”

Francisco Guevara, secretario de Ambiente de San Juan, contó a DIARIO HUARPE que esta medida no es legal por la ley provincial 1053-L que establece disposiciones destinadas a preservar y conservar la integridad y bienestar de los animales domésticos o domesticados, que se encuentren en cautiverio o semicautiverio, contra todo acto de maltrato o crueldad hacia ellos. Según Guevara, esta ley propone que la única manera ética de abordar el control poblacional es la castración y esterilización masiva y federal.

También contó que hace un mes estuvo en el departamento entregando equipamiento para el centro de zoonosis.

“Desde Ambiente lo que estamos proponiendo como solución es, por un lado profundizar en las campañas de esterilización y castración y por el otro que los municipios tengan hogares municipales de tránsito“, dijo.

“El viernes me reuní con los directores de ambiente municipales y hablamos, junto con el veterinario encargado del programa Acompañame les acercamos un prototipo de cómo tienen que ser los hogares de tránsito, las medidas, los materiales y los espacios que deben tener. La idea es que estos soliciten los convenios con la Secretaría y así empezar a sacar los perros de las calles”, comentó

El secretario también explicó: “Sacar los perros de le calle significa sacarlos y llevarlos a un hogar de tránsito para que alguien lo adopte. No sacarlos para matarlos. Desde ambiente no vamos a permitir que se llegue a esta situación.”

Con los quirófanos móvil no dan abasto, pero en Ullum, como ya tenían un centro de zoonosis, se les dio el equipamiento para que desde el municipio puedan llevar los elementos a otro lado. De esta manera adecuar el plan a las necesidades del departamento.

“La esterilización abarcativa y expansiva es lo que da una solución, pero los resultados se ven a largo plazo. En el mientras tanto, para evitar esta situación de ataques, tenemos que sacar los perros de la calle”, declaró Guevara.

Por último hizo énfasis en la responsabilidad social. “Una vez que los refugios comiencen a funcionar, el desafío será que la sociedad adopte. Nosotros como estado sacamos los animales de la calle, los esterilizamos y le damos salud y bienestar animal, pero también va en la responsabilidad social para que esta red de adopción funcione”.