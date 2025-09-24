¿Un OVNI? Vecinos de Córdoba filmaron una extraña luz en el cielo

Una extraña luz brillante en el cielo causó asombro y desconcierto en distintos puntos de la provincia de Córdoba este martes por la mañana. Alrededor de las 5:49 a.m., el fenómeno iluminó la oscuridad matutina, generando una ola de reportes de testigos que se preguntaban sobre su origen. La misteriosa aparición de este OVNI (objeto volador no identificado) no solo fue vista en Córdoba, sino que también fue reportada por oyentes en las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, lo que indica que fue visible en un amplio radio.

La percepción de la luz fue variada: mientras algunos testigos afirmaron que era de un color plateado, otros aseguraron que el brillo era de un tono amarillo. Un oyente de Cadena 3, de nombre Diego, incluso mencionó haber visto no una, sino "varias" luces sobre la Laguna Mar Chiquita. Hasta el momento, el origen de este fenómeno se mantiene sin una explicación oficial, aunque expertos ya tienen sus principales teorías.

La ciencia detrás del evento

El director del Observatorio de Santa Fe, Jorge Coghlan, ofreció una explicación al medio Cadena 3, sugiriendo que "seguramente se trata de materia interplanetaria que se ha desintegrado". Coghlan también mencionó la posibilidad de que fuera la desintegración de un satélite. Según sus cálculos, el objeto se desintegró a una altitud de aproximadamente 85 kilómetros, lo que permitió que fuera visible en un radio de más de 300 kilómetros. "Aquí en Santa Fe, mucha gente también lo observó", destacó el experto.

El especialista describió el objeto como un bólido, un tipo de meteoro del tamaño de una "papa grande" que, al entrar en la atmósfera, crea la ilusión de estar cayendo. Sin embargo, Coghlan aclaró que "prácticamente no cae nada, todo se desintegra", y que cualquier material que llegara a la Tierra lo haría en forma de polvo.

Coghlan también se refirió a la percepción del tiempo en este tipo de eventos, señalando que el fenómeno duró, en realidad, "como máximo dos o tres segundos", a pesar de que los testigos pudieran sentir que fue mucho más largo. Los testimonios de los ciudadanos confirmaron que la trayectoria del objeto fue de oeste a este. Concluyendo, el experto reafirmó que la luz fue producto de materia interplanetaria en desintegración, un evento que fue reportado en diversas localidades, como Rosario y Córdoba, y que fue visto por miles de personas que se preparaban para ir a trabajar.